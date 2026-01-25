El doble infierno que vivirá Alcaraz este martes

Carlos Alcaraz ya conoce su rival para cuartos de final del Open de Australia. Su rival será Álex de Miñaur, un conocido del español con el que se ha enfrentado varias veces. Eso sí, en esta ocasión será más complicado, ya que el escenario es el idóneo para el tenista australiano, que contará con el apoyo de su gente para conseguir lo imposible: ganar al número uno del mundo.

De Miñaur pasó por encima de uno de los jugadores más en forma del circuito: Alexander Bublik. El kazajo se presentaba en los octavos de final de Australia sin haber perdido ni un solo set y mostrando una solidez con su servicio de absoluto 'top ten'. Sin embargo, el australiano minimizó todas las virtudes de Bublik para solventar el duelo en hora y media: 6-4, 6-1, 6-1.

Alex de Minaur, rival de Carlos Alcaraz en Australia / Dita Alangkara

A pesar de la gran regularidad que tiene De Miñaur, jamás ha sido capaz de ganar a Alcaraz y cuenta con un balance muy negativo con todos los tenistas 'top'. Sobre todo con Jannik Sinner (13-0), al que en contadas ocasiones le ha arrebatado un set. Con Alcaraz la diferencia no es tan abismal, pues no se han visto en la pista tantas veces: 5-0 a favor del español.

Alcaraz vivirá dos infiernos el próximo martes: el público australiano y las temperaturas que se esperan ese día. Sin embargo, la organización ya ha tomado medidas y el duelo se jugará bajo techo, en condiciones indoor. Precisamente, en las ATP Finals del pasado mes de noviembre, el murciano se enfrentó a De Miñaur en pista cerrada, con victoria por 7-6 y 6-2.

"Intentaré dormir lo mejor posible, hacer un buen trabajo de recuperación, trabajaré unos 30 o 45 minutos en el gimnasio y no planeo entrenar en pista, he golpeado suficientes bolas ya. Luego intentaré relajarme y disfrutar mi tiempo en Melbourne. Estaré preparado para una gran batalla con Carlos", reconoció De Miñaur en la entrevista a pie de pista tras ganar a Bublik.

"Estaré preparado si juego contra él. Alex, con la gente de su lado, se siente cómodo. Lo está haciendo muy bien y tengo que estar concentrado en mi tenis, no lo tomaré como personal, pero sé que la gente estará con él", comentó Alcaraz anteriormente. Por tanto, ambos tenistas opinan lo mismo: están listos para dar un paso más en Australia y alcanzar las semifinales del torneo.