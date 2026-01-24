Djokovic - Van De Zandschulp en directo: Tercera ronda del Open de Australia en vivo hoy

LA QUE HA PODIDO LIAR DJOKOVIC

El serbipo ha podido ser descalificado del Open Australia tras casi pegarle un pelotazo a una recogeplotas.

En un error durante el punto a golpeado furioso la pelota y cerca ha estado de impactar en eel recogepelotas.

De haber sido así, Djokovic estaría fuera.