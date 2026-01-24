En directo
OPEN AUSTRALIA
Djokovic - Van De Zandschulp en directo: Tercera ronda del Open de Australia en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Novak Djokovic y Botic Van De Zandschulp
Última hora y resultado del partido entre Novak Djokovic y Botic Van De Zandschulp de la tercera ronda del Open Australia 2026.
VAN DE ZANDSCHULP 3 - 1 DJOKOVIC | 3er SET [0-2]
¡PROBLEMAS PARA DJOKOVIC! Rotura para Botic qe se ponde por delante en el marcador.
VAN DE ZANDSCHULP 2 - 1 DJOKOVIC | 3er SET [0-2]
Ojo que se ha doblado el tobillo Djokovic en el tercer juego del set.
VAN DE ZANDSCHULP 4 - 6 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Pese a todo, victoria en el segundo set del serbio que se queda a un solo paso de los octavos.
EL CRUCE DE CABLES DE DJOKOVIC
Este es el momento en el que Djokovic casi le pega a la recogepelotas.
LA QUE HA PODIDO LIAR DJOKOVIC
El serbipo ha podido ser descalificado del Open Australia tras casi pegarle un pelotazo a una recogeplotas.
En un error durante el punto a golpeado furioso la pelota y cerca ha estado de impactar en eel recogepelotas.
De haber sido así, Djokovic estaría fuera.
VAN DE ZANDSCHULP 3 - 4 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Volvió a tener el break a su alcance Djokovic, pero se salva Botic. Demasiado nervioso ahora el serbio
VAN DE ZANDSCHULP 2 - 4 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Vuelve a poner en orden Novak Djokovic. Se sale con su servicio sin problema y sigue manteniendo las distancias.
VAN DE ZANDSCHULP 2 - 3 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Dolorido del hombro pero aguantando el holandés en pista. Se lleva el juego y deja en solo su saque la desventaja.
VAN DE ZANDSCHULP 1 - 3 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Ojo que recupera uno de los dos servicios perdidos Botic. Recibió atención médica el neerlandés en el descanso y eso parece haber despistado a Novak.
VAN DE ZANDSCHULP 0 - 3 DJOKOVIC | 2º SET [0-1]
Nueva rotura de servicio de Djokovic ante un Botic KO físicamente. Veremos si aguanta hasta el final. El partido ya con poca historia.
