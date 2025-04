Djokovic vuelve a Madrid: Laureus, Bernabéu y ¿título?

Novak Djokovic vuelve a disfrutar de Madrid tres años después. El serbio ha aprovechado los días previos al inicio del Mutua Madrid Open para realizar actividades en la capital española y asistir a eventos. 'Nole' buscará en el Masters 1000 madrileño recuperar las sensaciones perdidas en los últimos meses.

2022 fue el último año en el que la Caja Mágica pudo disfrutar de la magia de Djokovic. Un torneo que recordará la afición local con mucho cariño, ya que Carlos Alcaraz, séptimo cabeza de serie por aquel entonces, se 'cargó' en semifinales al máximo favorito al título en un duelo frenético (7-6, 5-7, 6-7). El español levantaría el título, derrotando en la final a Zverev y demostrando al mundo que iba a llegar lejos en el mundo del tenis.

"Tengo siempre muy buenos sentimientos cuando regreso a Madrid, a España. Es un país que amo mucho. He ganado tres veces en mi carrera el Mutua Madrid Open, con partidos extraordinarios contra Nadal y Alcaraz. He jugado poco aquí en los últimos 6-7 años, pero extrañaba el público español, porque conoce bien el deporte, respeta mucho el tenis. Tengo buenas sensaciones y espero hacer un buen torneo", aseguraba el campeón de 24 Grand Slams en la gala de los Premios Laureus.

También aprovechó para defender a Alcaraz de las críticas recibidas: "No las entiendo. Escucha, tiene 21 años, cuatro Grand Slams, muchos torneos ganados... ¿qué más quieres? ¿Más arriba? Para este periodo, lo que ha logrado es increíble", comentaba con incredulidad el tenista.

Y es que el serbio estuvo presente en la gala de los Laureus, que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid. Djokovic dio un discurso ante todo el público, y le otorgó el premio a 'Deportista del Año' a Armand Duplantis, el saltador de pértiga más importante de la historia. 'Nole' había sido el ganador de esa categoría el pasado año 2024.

En la alfombra roja, habló sobre cómo están siendo estos meses tan irregulares en cuanto a su nivel tenístico. "No lo sé. Siempre tengo optimismo, pero no sé si estoy entre los favoritos, porque no tengo resultados muy buenos últimamente. Sé que el nivel que estoy buscando puede llegar aquí o en Roland Garros, no lo sé, pero espero que pueda venir aquí".

Novak Djokovic, en el Mutua Madrid Open 2022 / EFE

El día previo a los Laureus, Djokovic también aprovechó para vivir en primera persona el Real Madrid-Athletic Club en el Santiago Bernabéu. 'Nole', abiertamente madridista, disfrutó del partido y celebró efusivamente el gol de Fede Valverde que daba la victoria a los blancos en el descuento. Tampoco pudo ocultar su sueño de jugar un partido de tenis en el estadio del Real Madrid: "Quizás algún día, sería genial".

'Nole' arranca esta semana su andadura en el Mutua Madrid Open, donde podría enfrentarse en unas hipotéticas semifinales a su verdugo en 2022: Carlos Alcaraz. El serbio cayó a las primeras de cambio en Montecarlo, por lo que prácticamente no ha podido probarse en arcilla en este 2025.