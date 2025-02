Djokovic vuelve al ataque contra Sinner: "Bastante injusto"

Era el gran protagonista que restaba por comentar la sanción acordada entre Jannik Sinner y la AMA de tres meses tras su positivo por clostebol hace un año, y Novak Djokovic no se ha mordido la lengua, como ya es habitual en él.

El serbio ya mostró su descontento por la manera en la que se estaba tratando el tema durante el proceso y este lunes, en Doha, donde disputará su segundo torneo de la temporada, ha vuelto a la carga.

"No es una buena imagen para nuestro deporte, eso seguro. Hay un consenso o mayoría de jugadores que hablan en el vestuario, no solo en los últimos días, que no están felices en la manera que se ha llevado este proceso" aseguró el serbio. "La mayoría de jugadores no siente que ha sido justo, piensan que ha habido favoritismo, que se puede afectar el proceso si eres un jugador top. Swiatek y Sinner son inocentes, a no ser que se demuestre lo contrario. Sinner ha sido suspendido tres meses por los errores de su equipo”.

“También hay inconsistencia con otros casos, como el de (Simona) Halep, que ha sufrido para resolver su situación durante años y que ha tenido sanciones mayores. Ahora es el momento para ver qué pasa con el sistema, porque es obvio que no funciona”, añadió.

Novak Djokovic, en rueda de prensa / EFE

"Tenemos que elegir, la inconsistencia es algo que frustra a los jugadores. Si vas a tratar cada caso individualmente, no hay transparencia, algunos lo son transparentes y otros no. Espero que en un futuro próximo los organismos que mandan intenten encontrar una manera más efectiva de manejar estos procesos porque ahora es inconsistente. Parece ser bastante injusto, y eso es lo que tengo que decir. Veremos qué pasa en el futuro, porque este caso atrae mucha atención".

RECUPERADO DE SU LESIÓN

El serbio también habló sobre su estado tras la lesión que le obligó a retirarse en el Open de Australia ante Zverev. No he sentido dolor, me siento genial entrenando y en el partido de dobles también. Llevo 10 días entrenando, he hecho fitness y he pasado tiempo con mi familia" explicó.

Para terminar, el serbio también habló sobre su futuro, asegurando que le queda cuerda para rato. "Amo la competición, trato de hacer más historia en el deporte. Uno piensa que con experiencia no reaccionará tan drásticamente en ciertos momentos, pero no es el caso, siento cosquilleos en mi tripa antes de cada partido, y eso es una buena señal, porque después de todo el tiempo lo sigo sintiendo".