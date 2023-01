Djokovic podría volver a quedarse fuera de Indian Wells y Miami

Estados Unidos ha alargado hasta el 10 de abril la obligatoriedad de entrar en el país con certificado de doble vacunación contra la covid-19 Así, 'Nole' no podría participar en ambos Masters 1000. El de Indian Wells se disputa del 8 al 19 de marzo y el de Miami del 22 de marzo al 2 de abril

Duro revés para Novak Djokovic. El serbio, que se encuentra en Australia disputando el ATP250 de Adelaida, preparatorio del Open Australia que este año sí podrá jugar y que aspira a reconquistar, podría volver a quedarse fuera de dos grandes torneos: Indian Wells y Miami.

A día de hoy ‘Nole’ no puede entrar en Estados Unidos al no tener el certificado de vacunación contra la covid-19 y el Gobierno de Joe Biden ha anunciado la prolongación de la medida hasta el 10 de abril. De este modo, el tenista de Belgrado no podría participar en ambos Masters 1000. El de Indian Wells se disputa del 8 al 19 de marzo y el de Miami del 22 de marzo al 2 de abril.

De momento Djokovic, que esta próxima madrugada jugará contra el francés Quentin Halys, no se ha pronunciado al respecto. Novak busca los cuartos en Adelaida, misma meta que el español Roberto Bautista, que se mide a Sebastian Korda. Quien ya se clasificó fue Medvedev tras arrasar al serbio Kecmanovic (6-0, 6-3).