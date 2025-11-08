Djokovic triunfa en casa... ¡y se baja de las ATP Finals!

Novak Djokovic sigue acumulando trofeos en su carrera. El serbio, en un torneo muy especial para él, superó a Lorenzo Musetti (4-6, 6-3, 7-5) en un partido que alcanzó las tres horas. A pesar de ser una final de un torneo de categoria 250, a Nole se le vio muy efusivo celebrando el título, lanzándose al suelo cuando ganó el punto definitivo y arrancándose la camiseta tras saludar al juez de silla.

El serbio, que actualmente vive en Atenas, trasladó el torneo de Belgrado a la capital griega, ya que está organizado por su familia. Es por eso que sorprendió hace unos meses cuando se apuntó a la 'Entry List' de un ATP 250, cuando ya es difícil verlo en los Masters 1000. Aun así, ni mucho menos se ha tomado la semana a la ligera, y se ha dejado todo el físico en la pista para salir campeón.

Una victoria muy especial, ya que Nole se convierte en el tenista con más edad en ganar un título ATP (38 años y 170 días). Otro récord más que, viendo su reacción, parece que era conocedor. Ganar no fue nada fácil y menos con un set en contra. Musetti empezó muy enchufado y acertado, ya que no solo se jugaba ser campeón en Atenas.

Djokovic no estará en Turín

Había otro motivo todavía más importante y que lo había conducido hasta la capital griega: poder estar en las ATP Finals. Si ganaba en Atenas, superaba a Felix Auger-Aliassime y se clasificaba para la última cita del calendario. Sin embargo, aunque haya perdido, estará en Turín tras la renuncia de Novak Djokovic, que ya avisó de que decidiría tras la final si competía en Italia.

Tal como ha avanzado 'Sky Sport' no será así, y Musetti ocupará su plaza. Cuando se saludaron ambos jugadores en la red, Djokovic le comentó algo al transalpino para acabar los dos entre risas. Quién sabe si ya lo tranquilizó, informándole de que no iría a Turín. Será la primera vez que haya dos tenistas italianos en las ATP Finals, con la presencia de 'Lolo' y Jannik Sinner.