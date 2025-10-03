Djokovic tira de oficio para superar un agobiante estreno en Shanghai

Novak Djokovic superó un inicio complicado ante un inspirado Marin Cilic que solo bajó el nivel tras perder el primer set en la muerte súbita (7-6, 6-4). Una vez más, Nole tiró de oficio para capear el mal momento y sin un gran alarde de tenis alcanzar la siguiente ronda en el Masters 1.000 de Shanghai.

En un duelo de viejos conocidos, con hasta 21 enfrentamientos previos entre ambos, el espectáculo estaba servido en la pista Estadio del complejo asiático. El encuentro de dos viejos rockeros, dos tenistas balcánicos de la misma generación, atrajo toda la atenció de la jornada en el torneo chino.

El balance entre ambos, con 19 victorias para Djokovic por dos para Cilic, decantaba la estadística en fabor del serbio pero el veterano jugador de Belgrado no arrancó con su mejor versión. Era su primer partido desde las semifinales del US Open que perdió contra Carlos Alcaraz. Visiblemente molesto por el calor y la humedad fue transitando por los diferentes juegos, aguantando el tipo con su servicio mientras que se veía atropellado por los ganadores de su oponente.

Pese a la aparente superioridad, no hubo opciones de rotura, con ambos manteniendo con solvencia su turno de servicio hasta el undécimo juego. Cilic dispuso en ese momento de una bola de break pero la desaprovechó mandando un resto fácil directamente fuera. El croata olió la oportunidad igualó por tres veces y dispuso de una nueva opción de quiebre. Esta vez tampoco sacó rédito, fallando en la red. Tras 14 minutos, Nole conseguía finalmente cerrar su turno de saque y se aseguraba, al menos el 'tie-break'. Cilic cerró su turno en blanco y el duelo se fue a la muerte súbita.

Djokovic se pone el mono de trabajo

En ese parcial decisivo Nole tiró de oficio para ponerse 2-5, forzando los errores de su rival. Cilic se fue desinflando con los puntos y acabó entregando un set en el que había sido superior.

La segunda manga arrancó de la misma manera, con un Djokovic imponiendo su ranking y un Cilic bajando el nivel. Así en el segundo turno de servicio propició con un error dos bolas de break y a la primera, el serbio consiguió el objetivo.

El bajón que había pegado a Novak en el inicio del partido pareció trasladarse desde ese momento al croata que empezó a sentirse incómodo y fue bajando paulatinamente el nivel que había mostrado anteriormente. Aun así, puso contra las cuerdas al serbio, con una bola de break cuando Djokovic buscaba la de partido. La situación enfadó sobremanera a Nole, aunque otro error no forzado de Cilic devolvió la igualdad al juego.

Novak Djokovic, decaído durante su partido / EFE

"No puedo, no puedo", le decía a un Charly Gómez Herrera que intentaba animarlo desde el palco cuando el croata conseguía de nuevo una opción de quiebre. Esa también la levantaba Djokovic. Con un buen primer saque y un ace cerró finalmente el juego y el difícil partido en una hora y 54 minutos.

En la siguiente ronda donde se medirá al alemán Yannick Hanfmann, que eliminó al estadounidense Frances Tiafoe (7-6, 2-6, 1-6).