Djokovic sobrevive a otra dura ronda en Indian Wells

Novak Djokovic se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells con otra trabajada victoria ante el estadounidense Aleksander Kovacevic. El tenista local hizo sufrir al número tres del mundo que se vio apurado por el calor y el nivel de su oponente. Una vez más, como tantas otras veces, Nole tuvo que tirar de experiencia, se puso el mono de trabajo y acabó llevándose el partido por 6-4, 1-6 y 6-4.

El serbio debutó en Indian Wells con un largo duelo ante el polaco Kamil Majchrzak (4-6, 6-1 y 6-2) que le obligó a remar en contra al llevarse el primer set. Un guión que Djokovic se vio obligado a repetir en su segundo partido en el desierto californiano.

El estadounidense abrió el partido al servicio y se llevó con cierta soltura el primer punto. Crecido, puso contra las cuerdas a un Djokovic que tuvo que salvar ya su primera bola de break en su primer turno con el saque. Un pequeño toque de atención para el balcánico que elevó el nivel para conseguir el primer break del set. No necesitó más Nole para encarrilar la manga, pese a la efectividad de su rival que cerró los tres siguientes juegos con su servicio en blanco. No se inmutó Djokovic que se conformó con mantener su saque sin poner toda la maquinaria a trabajar para llevarse el primer parcial por 6-4.

Cambio de rumbo

No le resultó ya tan fácil a Kovacevic mantener su servicio en el inicio del segundo set. Diez minutos necesitó para apuntarse el punto, mientras Djokovic, muy enfadado, comentaba la jugada con su entrenador. El serbio empezaba a descentrarse y ese momento lo aprovechó el americano para asestar el golpe y firmar su primer quiebre.

No iba a ser el único break de este set y en un abrir y cerrar de ojos, con un Novak tocado, Kovacevic se colocaba con 5-1 en el marcador y servicio. Con cierto esfuerzo se anotó un set quee se explicaba en parte con los 12 ganadores por los solo 4 del serbio durante la manga.

Djokovic rompió la dinámica sumando el primer punto de la tercera y definitiva manga y poniendo contra las cuerdas a su rival que tuvo que emplearse a fondo para mantener su saque. Pero ni así bajó su nivel el estadounidense, que se mantenía solvente tanto con su saque como con su derecha. El set se convirtió en un ejercicio de supervivencia por parte de ambos que cayó del lado del más veterano. Tras mucho intentarlo, Djokovic consiguió el break en el momento indicado, en el décimo juego para cerrar el partido con 6-4 en el marcador.

En otro de los partidos estrella de la jornada, el británico Cameron Norrie superó sin problemas al australiano Alex de Miñaur por un claro 6-4, 6-4.