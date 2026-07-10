Djokovic-Sinner: otro duelo para la historia en Wimbledon

Jannik Sinner y Novak Djokovic se enfrentan este viernes (alrededor de las 17 horas en España) en el partido más esperado de esta edición de Wimbledon. Un duelo en el que se jugarán el pase a la gran final del próximo domingo. Aunque el serbio llegue al duelo con una carga importante de minutos en pista, está motivado ante una de sus últimas oportunidades para ganar un Grand Slam.

Semifinales de Wimbledon

Nole ha levantado el título hasta en siete ocasiones en territorio londinense. Está tan solo a uno de alcanzar a Roger Federer (8) y en los octavos de final batió el récord de victorias del suizo en el torneo. Por si fuera poco, en cuartos de final disputó el duelo más largo de su carrera en Wimbledon, alcanzando las cinco horas y 15 minutos. Un Grand Slam de récords.

En semifinales tendrá el mayor reto posible en este torneo, como ya sabía desde que se sorteó el cuadro: Jannik Sinner. El italiano es el gran favorito para volver a ganar Wimbledon, como ya hizo el año pasado de una manera abusiva. En esta ocasión, no ha llegado a un nivel tan estratosférico y se le están viendo algunas fisuras en su juego. Una pequeña esperanza para el serbio.

Djokovic ya sabe lo que es ganar a Sinner en un Grand Slam este mismo año. Lo hizo en Australia, cuando nadie esperaba que fuera ni siquiera capaz de plantar cara. Eliminar al italiano en dos ocasiones este año sería una de las grandes sorpresas del año, con la diferencia de edad que existe actualmente. Eso sí, en la superficie de hierba el físico pasa a un segundo plano.

Djokovic Sinner / Miki Soria

20 Grand Slams separan a día de hoy a estos jugadores, aunque es evidente que Sinner tiene todavía toda la carrera por delante. Pero es interesante recalcar este dato: si se retirara, el italiano ya pasaría a la historia del tenis por ser un jugador descomunal y, aun así, estaría a años luz de todos los éxitos logrados por el 'Chacal de Belgrado', insaciable a lo largo de su carrera.

Sinner domina el 'head to head' por 6-5, aunque el balance es algo engañoso. Y es que el italiano ha ganado cinco de los últimos seis partidos entre ambos. El año pasado, en Wimbledon 2025, ya se dio este enfrentamiento en semifinales, con victoria fácil para el actual número uno en tres sets. Nole querrá darle la vuelta a este resultado, aunque sea a sus 39 años.

Declaraciones de Sinner y Djokovic

"Si quiero tener alguna posibilidad en las semifinales, sin duda necesito mejorar mi nivel. Estoy jugando bastante bien y creo que cada día juego mejor. Tengo bastante confianza en que puedo hacerlo. No es seguro que lo consiga, pero normalmente me gusta jugar las semifinales, en las rondas importantes me gusta arriesgar", aseguró Sinner antes del duelo ante el serbio.

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Por el otro lado, Djokovic confía en sí mismo. "Ahora es diferente a Australia. Allí llegué mucho más fresco después de varios meses de preparación y el partido largo fue en semifinales. Aquí ha sido en cuartos y ahora tengo que enfrentarme a Sinner en semifinales. Pero sigue siendo otra gran actuación para mí en un Grand Slam. Eso es lo que más cuenta. Todavía intento demostrarme a mí mismo y también a los demás que soy capaz de competir con los mejores jugadores del mundo y ganarles en los escenarios más importantes. Lo hice en Australia y lo he vuelto a hacer aquí. Espero poder hacerlo un par de partidos más en Londres".