Djokovic se sincera sobre su relación con Nadal: "No hay hermandad"

Novak Djokovic consiguió llevarse el gato al agua en el 60º duelo frente a Rafa Nadal. La segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París decantó el balance a favor del serbio, que sumó la victoria número 31 en los duelos particulares con el manacorí.

Una victoria especial, en un encuentro que pese a ser dominado por el jugador balcánico, tuvo también su 'momento Nadal' con la remontada que protagonizó el tenista español en el segundo set, cuando fue capaz de pasar del 0-4 inicial, al 4-4, con puntos para el recuerdo que quedarán grabados para siempre.

Quien sabe si será el último de los duelos de una de las grandes rivalidades de la historia del deporte, que durante décadas ha protagonizado momentos icónicos. Tras ello, una relación que siempre ha dado mucho de que hablar, estando siempre en constante comparación con la vivida entre Nadal y Federer.

Cuando dos personas cementan su éxito profesional en un escenario común y comparten batallas tan feroces como las que han librado el serbio y el español, puede resultar complicado que surja una buena relación, y no digamos ya una amistad. Algo que si se ha fraguado entre Roger y Rafa.

Rafa Nadal saluda a al serbio Novak Djokovic antes del partido celebrado en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024 / EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Sobre ello fue preguntado Djokovic nuevamente, quien tras la rueda de prensa quiso arrojar luz en Sportklub, un medio serbio.

Preguntado acerca de si siente a Rafa como una especie de hermano, el balcánico fue contundente. "No, no hay hermandad alguna. Somos rivales y compañeros. En nuestra situación, siempre ha sido difícil ser cercanos el uno al otro porque a este nivel, puedes dar mucha información que luego se puede volver en tu contra en la pista. Llevamos mucho tiempo compartiendo una parte de nuestras vidas, la verdad es que me gustaría que nuestra relación mejore en el futuro. Ambos somos muy familiares y nuestra vida cambiará, quizá podamos compartir más cosas", declaró.

¿UNA VEZ MÁS?

Lo que está claro es que por el momento la relación no parece que vaya a cambiar, al menos mientras ambos sigan en activo. Una actividad que quien sabe si puede volver a enfrentarlos una vez más o si, por el contrario, París fue su última velada. De ello habló el propio Djokovic y de la posibilidad de haber jugado por última vez ante Rafa Nadal.

"No sé cómo se siente ni qué planes tiene, pero le deseo todo lo mejor. Quizá no sea la última vez en que nos vemos las caras en la pista", aseguró un hombre que es firme candidato al oro en los Juegos Olímpicos París 2024.