Djokovic se sincera y elige entre Nadal y Federer: "A mucha gente no le gustó"

Novak Djokovic, después de su buen papel en Roland Garros, concedió una entrevista en 'Failures of Champions' y analizó cómo vivió desde dentro formar parte del 'Big Three'. El serbio desvela cómo se sintió cuando formó parte de ese grupo, con qué miembro mantenía una mejor relación y sus objetivos al llegar al circuito profesional.

"Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo, 'voy a ser el número uno'. A mucha gente no le gustó eso", aseguró Djokovic, que fue conocido como el villano del 'Big Three' por muchos seguidores del tenis.

Nole desveló un secreto a voces, y es que hubo muchas fases de la carrera en la que su relación con Nadal y Federer fue más bien fría. "Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal, lo odie o quiera hacer cualquier otra cosa en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador".

"Actué y aun así me sentí como un chico no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así", siguió el serbio, que fue el miembro más joven de aquel histórico tridente, un año menor que Rafa Nadal y seis años más pequeño que Roger Federer.

A pesar de durante mucho tiempo ser el jugador menos mediático de los tres, el tiempo ha demostrado que Nole no tenía nada que envidiar al suizo y al español. Sus 24 Grand Slams lo sitúan en lo más alto de la historia del tenis, seguido por Nadal con 22 y por Federer con 20. Su obsesión por ser el mejor y cuidarse físicamente lo ha llevado a seguir en la élite a sus 38 años.

Djokovic en Wimbledon / TOLGA AKMEN

"Soy un hombre con muchos defectos, por supuesto. Sin embargo, siempre he intentado vivir con corazón y buenas intenciones y, en definitiva, ser yo mismo", aseguró Nole, que durante estos últimos años se ha ganado el cariño de aquellos aficionados que antes no valoraban tanto su papel. El serbio se ha adaptado perfectamente a la nueva generación de tenistas y es muy querido por los más jóvenes.

Djokovic escoge entre Nadal y Federer

Por último, se mojó entre Nadal y Federer. "Siempre los he respetado a ambos, nunca he dicho nada malo sobre ellos ni lo haré. Los admiraba y los sigo admirando. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal", desveló, aunque ambos jugadores han dejado varios episodios divertidos durante sus carreras, como cuando Nole imitó la gestualidad del español en pista.

Djokovic es de los pocos miembros de su generación que siguen activos en lo más alto de la clasificación. Ahora, el serbio ya tiene la mente puesta en la próxima gran cita del calendario: Wimbledon. Como es habitual en su estrategia, no disputará ningún torneo previo al Grand Slam de hierba. Cabe recordar que ha alcanzado la final en las dos últimas ediciones, cayendo en ambas ante Carlos Alcaraz.