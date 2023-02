Djokovic: “Ya no siento dolor”

El tenista balcánico debuta mañana en el torneo de Dubái contra el checo Tomas Machac Ha olvidado los problemas físicos que sufrió durante el Open de Australia, a pesar de su victoria

De vuelta a la actividad, casi un mes después de levantar su vigésimo segundo trofeo del Grand Slam, el décimo Open de Australia, Novak Djokovic irrumpe en el torneo de Dubái instalado un lunes más en la cima del ránking mundial, 378 semanas ya, más que nadie en la historia del tenis.

“Es algo impresionante, surrealista, jamás imaginé que alcanzaría cosas como ésta. De niño soñaba con ganar Wimbledon y ser número 1. Cuando cumplí esos sueños quería más y aún sigo teniendo grandes metas, tengo una enorme dedicación por el tenis. Estoy muy orgulloso de estar entre los mejores de toda la historia y que mi nombre se equipare al de leyendas como Steffi”, ha reconocido a ‘TennisMajors’.

Regresa a Dubái ‘Nole’, que recuerda como en el 2022, tras ser expulsado de Australia, pudo saltar a una pista de tenis por primera vez en la temporada. Entonces no sobrepasó los cuartos de final, eliminado por el checo Jiri Vesely. Es distinto en este 2023, donde el jugador de Belgrado presume de un recorrido impecable y ya recuperado del problema físico que sufrió en el primer ‘major’ del año. “Estuve casi tres semanas sin jugar y construí una buena base de recuperación en el gimnasio. Ya he podido entrenar con normalidad y no siento ningún dolor desde hace una semana”, avisó.