TENIS
Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis
El tenista serbio anunció esta ruptura por las "persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado" su imagen
EFE
El serbio Novak Djokovic ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas, por las "persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado" su imagen.
En un comunicado publicado en sus cuentas personales de las redes sociales, el ganador de veinticuatro Grand Slam, de 38 años, anunció su retirada del sindicato de jugadores que en su día fundó con el canadiense Vasek Pospisil en el 2021 y que reúne a los 500 mejores jugadores del mundo ATP y WTA.
"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", indica el jugador de Belgrado en un comunicado.
"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", añadió el serbio sobre su retirada del sindicato.
Djokovic, que iniciará su temporada competitiva el 12 de enero en el torneo de Adelaida, previo al Abierto de Estados Unidos, aseguró que seguirá centrado en el tenis y en la familia.
"Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado", concluyó Djokovic.
