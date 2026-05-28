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¿Cuándo juega Djokovic en Roland Garros 2026? Fecha y dónde ver su próximo partido por TV y en directo

A qué hora juega Novak Djokovic su próximo partido en Roland Garros y en qué canal ver por TV y online

Djokovic se enfrenta a Fonseca en tercera ronda de Roland Garros 2026

Djokovic se enfrenta a Fonseca en tercera ronda de Roland Garros 2026 / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Novak Djokovic se prepara para volver a salir a escena en Roland Garros. El 24 veces ganador de Grand Slam ha aterrizado en París con ganas de demostrar que sigue teniendo nivel de sobra para rendir en los grandes escenarios del circuito, aunque la tercera ronda de competición le brindará un desafío de altura antes de superar el primer gran corte del torneo.

A pesar de aterrizar en la capital francesa sin ninguna victoria en la temporada de tierra batida, Djokovic ha llegado decidido a espantar fantasmas a base de victorias. El serbio ya ha dejado por el camino a los locales Giovanni Mpetshi Perricard y Valentin Royer, aunque ambos cruces han supuesto un prematuro ejercicio de desgaste al tener que acudir al cuarto set para superarlos.

El próximo rival de Djokovic en Roland Garros 2026 será Joao Fonseca, número 30 del ranking ATP y una de las raquetas más prometedoras del circuito. El brasileño viene de imponerse ante el local Pavlovic y el croata Prizmic, siendo el último quien en más aprietos le puso al imponerse en los dos primeros sets y obligarle a protagonizar una heroicas remontada.

Joao Fonseca, el próximo rival de Djokovic en Roland Garros 2026

Joao Fonseca, el próximo rival de Djokovic en Roland Garros 2026 / EFE

¿Cuándo juega Djokovic su próximo partido en Roland Garros 2026?

Novak Djokovic se enfrentará a Joao Fonseca en tercera ronda de Roland Garros este viernes 29 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Djokovic en Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Djokovic en tercera ronda y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar y Novak Djokovic.

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