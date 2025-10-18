Djokovic se retira y se despide de Riad sin victorias

Taylor Fritz se impuso en el partido por el tercer y cuarto puesto a Novak Djokovic (7-6, retirada) en un duelo que duró tan solo un set. Pero vaya set. Una batalla física que duró una hora y 16 minutos y se decidió en el tie-break. Después de que el estadounidense se apuntara la manga, el serbio optó por retirarse, viendo imposible seguir jugando.

"No me siento muy bien. Os pido perdón. Lo siento por que no veáis el segundo set. Ha sido una increíble visita a Riad y daros gracias por el cariño. Esta es la tercera vez que estoy aquí en tres años. Espero estar aquí el año que viene, si me queréis. Ahora toca descansar y jugar algunos torneos antes de acabar la temporada", comentó Djokovic después del partido.

A pesar de ser un partido de un set, los jugadores dieron el mayor espectáculo de lo que llevamos de Six Kings Slam. Ambos salvaron todas las bolas de break en contra que tuvieron, que no fueron pocas. En el caso de Fritz, fueron cinco las veces que tuvo que afrontar esa situación. Tres de ellas fueron bolas de set, pero superó el problema con ganadores.

El juego infernal fue el último al servicio de Nole antes del tie-break. Un incontable número de 'deuces' acabó con la gasolina del serbio, que empezó a jugar con la grada durante el juego, consciente de que iba a ser interminable. Si alguien dio exhibición, ese fue Nole, con golpes por debajo de las piernas y animando a todo el estadio a hacer la ola. Un 'showman'.

Novak Djokovic se despide de Riad / X

Durante el set, Djokovic salvó nueve oportunidades de rotura de Fritz y, una hora después de que se pusiera en juego la primera bola de partido, ambos tenistas forzaban el tie-break. Otro juego con máxima igualdad, donde el físico del norteamericano, que estaba más fresco, fue clave para que se llevara finalmente el 7-6 a favor. Novak no podía más.

Djokovic piensa en lo que viene

Dirigiéndose al banquillo con toda la tranquilidad del mundo, sonrió y le dio la mano a su rival, dando a conocer de esta manera que no iba a continuar el partido. Se retiraba. Su físico había dicho "basta" y, al fin y al cabo, se trataba de una exhibición. No era el momento de arriesgar y jugársela a tener una lesión antes de los próximos torneos, como las ATP Finals.

A pesar de la derrota, los partidos del Six Kings Slam no cuentan para el 'head to head'. Es decir, que Djokovic mantendrá la increíble estadística de 11 victorias y ninguna derrota ante Taylor Fritz, que por primera vez se siente ganador ante el serbio, a pesar de que sea en un torneo de exhibición.