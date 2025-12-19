Djokovic recurrió a la mafia para viajar a un torneo: "Era imposible tener ese dinero"

Novak Djokovic es tenis. Pocos deportistas están a la altura del serbio, incluyendo todos los deportes en esta ecuación. A sus 38 años, sigue disfrutando del deporte que le hizo feliz, que le dio el éxito. Por su calidad, por el hambre que ha mostrado durante todos años, pero también por lo difícil que sabe que es alcanzar la cima. Sobre todo cuando estás abajo y debes hacer importantes sacrificios.

El tenista balcánico ya destacó desde pequeño y su nivel le llevó a viajar por todo el mundo para competir a un nivel cada vez más profesional. Aun así, el esfuerzo económico era demasiado por momentos. Es por eso que el padre de 'Nole' tuvo que tomar una decisión para que su hijo siguiera su camino en el tenis. Contactar con la mafia local.

"El viaje en total costaba unos 5.000 dólares, era imposible tener ese dinero en esos tiempos. Mi padre tuvo que recurrir a usureros, a la mafia. Les explicó la situación, y pusieron un 30% de intereses porque teníamos mucha prisa. Mi padre aceptó. Tuvimos muchos problemas, llegaron a provocarle un accidente de coche, pero pudo pagarlo a final", confesó Djokovic.

El serbio recordó otra anécdota que sufrió también cuando era pequeño. "Recuerdo una noche en la que puso 10 marcos encima de la mesa y me dijo que eso era todo el dinero que teníamos. Me dijo que si realmente quería dedicarme al tenis, crearíamos un camino para lograr, que encontraríamos la manera de conseguir el dinero que hiciera falta", comentó.

Novak Djokovic, esta pasada temporada / Associated Press/LaPresse

"Tanto él como mi madre me dieron la oportunidad de elegir. El tenis era un deporte increíblemente caro, lo sigue siendo. Yo entendí su mensaje, supe que tenía que madurar muy rápido", finalizó. No fue fácil para Djokovic, pero finalmente sus esfuerzos fueron recompensados. Y con intereses. 24 Grand Slams en las vitrinas y un total de 101 títulos ATP.

Djokovic todavía no ha dicho su última palabra en el mundo del tenis. Él mismo reconoció que le gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como abanderado de su país. Uno de sus grandes objetivos es el de conseguir el vigesimoquinto 'grande', un hito que no ha conseguido ningún tenista, sea masculino o femenino. La anécdota de la mafia solo hace que ensalzar todavía más la lucha de Nole.