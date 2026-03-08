Djokovic y su récord histórico: "Alcaraz es capaz de igualarlo, es tan bueno que puede ganarlo todo"

Novak Djokovic superó su debut en Indian Wells, no sin susto inicial, y luchará en el torneo para acabar con la dinastía de Sinner y Alcaraz. Desde el Mutua Madrid Open del año 2024, ningún tenista ha sido capaz de ganar un torneo en el que estén los dos grandes del circuito. El serbio atendió a los medios de comunicación tras ganar a Majchrzak y se deshizo en elogios del español.

Alcaraz, tras ganar a Dimitrov en su debut, sigue sin perder en el año 2026. Ante esta situación, un periodista no dudó en preguntar a Djokovic si ve amenazado su récord de 41 victorias seguidas hasta las semifinales de Roland Garros, un hito histórico que consiguió en el año 2011. El jugador de Belgrado dejó claro que si existe un jugador capaz de hacerlo es el murciano.

"Carlos lo puede hacer porque lo tiene todo en cuanto a juego, en lo que hace referencia a su capacidad de adaptación a diferentes superficies y si nivel físico, además de la capacidad de recuperación. Tiene la madurez necesaria. Si se mantiene sano, es tan bueno que puede ganar todos los torneos en los que juegue", reconoció Nole.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Dita Alangkara / AP

"Ya tiene algunos récords históricos en nuestro deporte a pesar de su juventud. Pero también es cierto que no es fácil llegar a 41 victorias seguidas. Yo recuerdo que tenía un nivel de confianza increíble y que me sentía más fuerte en cada partido", finalizó el tenista de Belgrado, que se verá las caras con el estadounidense Aleksandar Kovacevic en tercera ronda de California.

Aunque Carlos todavía esté muy lejos del impresionante 2011 de Djokovic, tiene más cerca otros objetivos muy suculentos, como el mejor inicio de Roger Federer y Pete Sampras, que está situado en 17 victorias. Cabe recordar que el murciano, tras ganar el Open de Australia, el ATP de Doha y su primer partido de Indian Wells, acumula 13 triunfos seguidos en 2026.

Novak Djokovic, en su debut en Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

Para igualar o superar a Rafa Nadal deberá ganar unos cuantos partidos más, ya que el récord del tenista de Manacor está en 20 triunfos. En caso de ganar Indian Wells, Alcaraz se situaría en los 18 triunfos y superaría al suizo y a Sampras, por lo que un buen papel en el desierto californiano ya le haría entrar en otra página de los libros de historia.

Djokovic no quiere saber de retiradas

Djokovic aprovechó para zanjar las preguntas acerca de su retirada, las cuales no tienen mucho sentido viendo el nivel del serbio en el Open de Australia. " Llegar a los Juegos de 2028 estaría bien, es uno de los objetivos a largo plazo. Lo he mencionado un par de veces durante el último año. Ya sabes, todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que a mi edad y en esta etapa de mi carrera, cada año parece más largo que para cualquier otra persona más joven. Pero voy a intentar conseguirlo, sin duda es una de mis motivaciones, así que voy a intentar estar allí", desveló el serbio.

El balcánico intentará romper el récord de Alcaraz ganando él mismo el torneo de Indian Wells. "Conseguí recuperarme después de perder el primer set y no miré atrás en el segundo. Sentí que tenía que sacar mi mejor juego cuando más lo necesitaba, especialmente al comienzo del tercero, y así fue. Así que estoy contento de haber podido cerrarlo como lo hice. Siempre se pueden ver las cosas de forma positiva o negativa. Hay cosas en las que hay que trabajar. Me gusta cómo luché y aguanté. Así que estoy deseando que llegue el próximo partido", zanjó.