Djokovic pone en valor el tenis femenino: "Es el deporte más exitoso y mejor pagado"

Novak Djokovic volvió a sufrir como ya hizo en su debut en Indian Wells. El serbio tuvo que jugar de nuevo tres mangas para estar en la siguiente ronda, después de sufrir contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic. En rueda de prensa, el balcánico valoró la victoria y tuvo tiempo para hablar del tenis femenino y la igualdad que reina en el deporte al que se dedica.

"No es que crea que haya igualdad en el tenis, es que es un hecho. El tenis femenino es, de lejos, el deporte más exitoso y mejor pagado a nivel global, y es fantástico ver eso. Estoy feliz por ello y orgullo, creo que está en un buen lugar", aseguró Novak, haciendo referencia a lo equitativos que son los premios económicos de las competiciones.

La pregunta vino en relación a un tema de relevancia como el Día de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo. Novak es un jugador muy admirado y querido en el circuito femenino, donde tiene grandes amigas como Aryna Sabalenka. Es habitual que nos regalen un vídeo divertido cada vez que coinciden en las instalaciones de un torneo.

En Indian Wells, ya han protagonizado uno de sus típicos episodios. La número uno del mundo 'boicoteó' el entrenamiento de Novak, colándose en la pista y paseando por ella sin permitir que el balcánico sacara. Como respuesta, Nole intentó darle un pelotazo a propósito. Antes ya se habían visto y Djokovic fue directo a observar de cerca el famoso anillo de compromiso de la bielorrusa.

Novak Djokovic, en el duelo ante Aleksandar Kovacevic / JOHN G. MABANGLO

Al serbio también le preguntaron por la definición del coeficiente del tenis (Tennis IQ), a lo que respondió: "En pocas palabras, es como encontrar un camino, una solución. Y creo que el coeficiente del tenis se puede describir de varias formas. Valoro mucho la adaptabilidad y creo que tener un juego tan completo y el coeficiente de tenis que ves en la pista en los partidos depende, en mi caso, de la forma en la que veo mi evolución en el juego y la de los demás".

El vigente campeón en octavos

"El coeficiente del tenis es también la forma en la que afrontas tu día a día, si todo gira en torno al tenis, si nutres la mentalidad de intentar mejorar y superarte y no sólo relajarte en tus fortalezas y rezas para que no se vean tus debilidades, sino que intentas mejorar tu juego al igual que hacen los demás. Creo que es un enfoque diligente, holístico y multidisciplinar lo que realmente define el coeficiente del tenis", cerró".

Djokovic seguirá su camino en Indian Wells y tendrá un obstáculo muy duro en octavos: Jack Draper. El británico, que se lesionó en el mejor momento de su carrera, ha regresado renovado y con el objetivo de asaltar de nuevo el 'top ten'. Además, Draper fue el campeón de la pasada edición, por lo que necesita volver a las rondas finales si no quiere perder una buena cantidad de puntos.