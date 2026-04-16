Djokovic ya piensa en Roland Garros: estará en Madrid

A poco más de un mes para que arranque Roland Garros, aunque muchos quizás lo vean muy lejos, Novak Djokovic ya inicia su preparación en tierra batida. El serbio reaparecerá en un torneo de esta superficie para el Mutua Madrid Open, que se disputa entre el 20 de abril y el 3 de mayo. Una gran noticia para la organización, ante la gran duda de si estarán disponibles Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El tenista balcánico lleva sin jugar desde el torneo de Indian Wells, donde libró una batalla muy física contra Jack Draper. El británico se impuso en el tie-break del set definitivo y forzó a Novak a bajarse del Masters 1000 de Miami. Demasiada exigencia para su físico. Una ausencia dura para él en cuanto a ranking, ya que defendía la final de la edición anterior.

Novak Djokovic, en el Mutua Madrid Open / ATP Tour

Tampoco estuvo en Montecarlo, algo que sorprendió por la gran cantidad de veces que ha disputado ese torneo. Todas sus decisiones lo han llevado a apuntarse al Mutua Madrid Open con total frescura. Una parada habitual en su calendario, ya que el año pasado también estuvo en la capital española. Eso sí, no por mucho tiempo, ya que cayó en su debut contra Matteo Arnaldi.

Otro motivo de peso para que Djokovic se presente al torneo. Tendrá la oportunidad de acumular puntos en el ranking y, quién sabe, si recuperar la tercera plaza frente a Alexander Zverev. Sin duda, el principal objetivo de Novak es el de mantenerse entre los cuatro mejores del planeta, ya que le permite no cruzarse ni con Alcaraz ni con Sinner hasta unas hipotéticas semifinales de Grand Slam.

Novak Djokovic, ante Arnaldi en Madrid / Manu Fernandez / AP

Madrid está a la espera de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El italiano ya avisó que decidiría durante esta semana si iba a presentarse en la capital española o optaría por descansar hasta la cita en Roma. Por el otro lado, Alcaraz confirmó ayer su baja del Barcelona Open por unas molestias en la muñeca derecha y está en seria duda de reaparecer la próxima semana.

Novak Djokovic ya piensa en Roland Garros con este movimiento. Lo lógico sería que el serbio dispute tanto Madrid y Roma y llegue con el ritmo de competición para la cita en París. Ya es bien conocido que su única motivación a día de hoy es conquistar por última vez un Grand Slam. Muchas cosas tienen que pasar para que eso se dé, ¿pero quién es capaz de poner en duda a Nole?