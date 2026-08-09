¿Djokovic 2015 o Sinner 2026? Novak responde con una frase demoledora

La versión de Novak Djokovic en el año 2015 es una de las más increíbles que se recuerdan en la historia del tenis. Un jugador que lo ganó prácticamente todo y tan solo perdió un partido de Grand Slam en todo el año. Teniendo en cuenta este 'prime' del serbio, le preguntaron quién ganaría más partidos en un duelo hipotético: ¿el Novak Djokovic de 2015 o el actual Jannik Sinner?

Aunque se trate de la típica pregunta que genera polémica, responda lo que responda Novak, el balcánico sonrió y le regaló una respuesta críptica, aunque puede intuirse lo que realmente piensa. "Tú sabes la respuesta", contestó al entrevistador, dejando claro que para él, su versión de 2015 está por encima de la que tiene actualmente el número uno del mundo.

Djokovic venció a Murray en la final del Open de Austarlia 2015 / X

El balance de Djokovic en el año 2015 fue de 82 victorias y tan solo seis derrotas, conquistando un total de 11 títulos y 3 Grand Slams. La única derrota en un 'grande' fue contra Stan Wawrinka, que dio la gran sorpresa en la final de Roland Garros. En aquel momento, el balcánico se sentía imparable y no había perdido ni un solo encuentro en toda la temporada.

Fue capaz de encadenar los siguientes torneos con victorias: Open de Australia, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Roma. Aunque su superficie idílica siempre ha sido la pista dura, y en todo caso la hierba, prácticamente rozó la perfección también en tierra batida. El nivel de Nole era tan alto que pasó por encima de Rafa Nadal en la Phillipe Chatrier, por tres sets a cero (7-5, 6-3, 6-1).

Tampoco lo ha conseguido Sinner se queda atrás. El italiano encadenó cinco Masters 1000 de manera consecutiva, algo que no ha logrado ningún tenista en toda la historia. Sin embargo, no ha tenido tanta suerte en los Grand Slams, cayendo ante el propio Djokovic (el de 38 años) en el Open de Australia y ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros por un golpe de calor.

Próximo torneo de Djokovic

Todavía queda por saber cómo acabará Sinner este año. Si es capaz de conquistar el US Open y los siguientes Masters 1000, sería el mejor año del italiano en el circuito, y aun así no alcanzaría probablemente lo conseguido por Novak Djokovic en el año 2015. Será difícil igualar un año tan magnífico como el que consiguió el tenista de Belgrado.

El próximo torneo de Novak Djokovic podría ser el Masters 1000 de Cincinnati, donde tendrá posibilidades de hacer un buen papel. Y es que Sinner se está planteando no jugar en Ohio y competir directamente para el US Open a finales de agosto. De este modo, se abriría bastante el cuadro y otros tenistas tendrían más opciones de levantar el título. Sin Alcaraz ni Sinner, aparece Nole a sus 39 años.