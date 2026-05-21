Djokovic tiene nuevo entrenador: su amigo y excompañero Viktor Troicki

Novak Djokovic ha elegido a su compatriota y compañero Viktor Troicki como su nuevo entrenador. El serbio lo anunció en su cuenta de Instagram tres días antes de que comience el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, cuyo sorteo tendrá lugar este jueves en París.

"Bienvenido mi amigo, compañero y ahora entrenador...Viktor Troicki", publicó el ganador de 24 Grand Slams en sus redes sociales. Su nuevo técnico ha jugado la Copa Davis en el equipo de Serbia y ha formado pareja en dobles con el que ahora será su pupilo. Además, ya estuvo en su banquillo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Troicki llegó a ser número 12 del mundo, logró alzar tres títulos ante de colgar la raqueta en el 2021 y mantiene una estrecha relación con su compatriota. La ausencia de Carlos Alcaraz hace creer a un 'Nole' que apunta a Jannik Sinner, el rival a batir en la Philippe-Chatrier. Uno de los dos billetes a la final llevan el nombre del transalpino y, el otro, debería ser para el balcánico.

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Su último precedente con Sinner es más que positivo: lo venció en las semifinales del Open de Australia 2026 tras cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4). El serbio ha tenido una preparación limitada en tierra batida de cara al segundo gran torneo del año, al ‌tiempo que ha gestionado su carga de trabajo para hacer frente ‌a molestias ⁠en un hombro.