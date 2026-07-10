Djokovic se niega a cerrar la puerta: "Quiero volver a Wimbledon al menos una vez más"

Novak Djokovic abandonó Wimbledon con una mezcla de resignación, autocrítica y esperanza. El serbio, siete veces campeón del torneo, reconoció sin rodeos la superioridad de Jannik Sinner tras caer en semifinales y admitió que el italiano fue claramente mejor sobre la hierba del All England Club. "Fue una buena paliza y no hay mucho que pudiera hacer", resumió el ganador de 24 títulos de Grand Slam, que también dejó abierta la puerta a regresar a Londres la próxima temporada, cuando ya tendrá 40 años.

"Me gustaría volver. Al menos una vez más. Veremos", afirmó al ser preguntado por si esta había sido su última participación en Wimbledon. Lejos de buscar excusas, Djokovic asumió la derrota con naturalidad y reconoció que nunca encontró la manera de competir de tú a tú con el vigente campeón. "Estoy decepcionado porque quería ganar Wimbledon. Por eso entreno y trabajo cada día. Pero simplemente perdí contra un jugador mejor. Es una realidad dura que tengo que aceptar", confesó.

Djokovic acabó resignado contra Sinner / EFE

El serbio explicó que durante el partido siempre sintió que llegaba un paso por detrás de su rival. "Llegaba tarde a cualquier golpe. No pude seguir su ritmo. Iba a otra velocidad", aseguró.

También destacó el nivel mostrado por Sinner en todas las facetas del juego. "Fue muy sólido en todos los aspectos. Me costó muchísimo leer su saque y desde el fondo de la pista también fue muy consistente", analizó.

Djokovic reconoció que, a estas alturas de su carrera, libra una batalla constante entre la ambición y las limitaciones físicas. "Mantengo una lucha interna entre las expectativas que tengo y lo que realmente puedo hacer", explicó.

Sinner y Djokovic tras su partido en Wimbledon / EFE

Aun así, dejó claro que su motivación permanece intacta. "Sigo sintiendo la emoción de competir. Es verdad que tengo que soportar mucho dolor físico, pero cuando estoy sano creo que todavía puedo competir contra los mejores del mundo", afirmó.

El balcánico insistió además en que nadie le obliga a continuar en el circuito. "No tengo ninguna presión. Juego porque quiero y porque todavía puedo hacerlo", señaló.

GANAS DE SEGUIR

Uno de los aspectos positivos que extrajo de su paso por Londres fue el estado de su cuerpo. "Me voy sin ninguna lesión", destacó con alivio.

Sin embargo, también asumió que la diferencia con el actual número uno fue evidente. "Siempre doy lo mejor de mí, pero tengo que aceptar que esta vez estuve uno o dos escalones por debajo de él", concluyó.

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Pese a la derrota, Djokovic no quiso hablar de despedidas. El serbio mantiene viva la ilusión de regresar al All England Club una vez más y seguir persiguiendo el que sería el 25º Grand Slam de una carrera que continúa escribiendo páginas para la historia del tenis.