Djokovic - Musetti: Horario y dónde ver por TV el partido de cuartos del Open de Australia

Novak Djokovic se aprovechó de la baja de Jakub Mensik para llegar a cuartos de final sin necesidad de pisar pista. Ahora, a las puertas de unas nuevas semifinales, el serbio se las verá con el italiano Lorenzo Musetti, que llega tras cumplir un camino sin dudas y convenciendo.

Tras su victoria en tres sets pero con cierta polémica en la ronda de octavos, Novak Djokovic tendrá a una de sus víctimas preferidas enfrente con el objetivo de alcanzar por 13ª vez las semifinales en el Open de Australia.

Por contra, Musetti buscará sus terceras semifinales de Grand Slam en la que ya es su mejor aventura en Melbourne. Para ello deberá romper el 1-9 que figura en su contra en el cara a cara particular.

Djokovic se queja ante Botic / AP

En una jornada de miércoles en la que el calor dará tregua, el serbio buscará poner rumbo al momento crucial, donde ya se podría topar de nuevo con Jannik Sinner, su verdugo en las semifinales de Roland Garros y Wimbledon del pasado año.

¿Cuándo juega Djokovic los cuartos el Open de Australia 2026?

El partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti se disputará este próximo miércoles 28 de enero en el tercer turno de la Rod Laver Arena (no antes de las 4:30 horas en España)

Tras jugar todos sus partidos en la sesión nocturna, Djokovic ha sido desplazado ahora a la sesión de día/tarde en detrimento de Sinner, que se queda el 'prime time' en su duelo ante Shelton.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.