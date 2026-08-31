El fin de la 'era Djokovic' ha llamado a la puerta

El Abierto de Estados Unidos se perfilaba como el escenario ideal para que Novak Djokovic consiguiera su tan buscado Grand Slam número 25. Sin Sinner participando y Alcaraz sin estar al 100%, Djokovic podía hacerlo, pero lo que nadie se esperaba era el colapso que vivió en Nueva York mientras todos dormían.

Siendo el único miembro del 'Big Three' en activo, 'Nole' aterrizaba en el Abierto estadounidense por vigésima vez, en las que en cuatro ocasiones se ha proclamado campeón en la Gran Manzana.

Esta es la primera derrota en primera ronda del US Open en toda su carrera. El serbio había ganado sus 37 partidos previos en las dos primeras rondas de este torneo. Y, en el caso del su rival Navone , este solo había logrado una victoria contra un Top 10, Félix Auger-Aliassime, en la pasada edición del Masters de Roma.

20 años después cae en la primera ronda de uno de los grandes

Para Novak, no solo es la primera derrota en primera ronda en el US Open, sino que es la derrota en primera ronda de un Grand Slam desde el Australian Open 2006, es decir, hace más de 20 años, cuando rompió una racha de casi 78 victorias consecutivas en primeras rondas de majors.

Este adiós en Nueva York le ha valido para salir del Top 10 por primera vez desde julio de 2018, por primera vez después de 8 años. En el Abierto de Estados Unidos partía como cabeza de serie número 4 y, en infinitas ocasiones, se ha puesto en duda su capacidad de seguir compitiendo al más alto nivel por su edad.

Es cierto que la edad no perdona, y así se ha podido ver en el partido. El argentino Mariano Navone, actual número 48, se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Un encuentro en el que el serbio no ha dejado de sufrir problemas físicos. Desde vómitos, calambres, dolor de espalda, timeout médico... Cometió muchos errores no forzados.

Se marcha de Nueva York con el corazón roto y entre lágrimas

A pesar de eso, llegó 2-1 en sets y break arriba en la cuarta manga, pero se desmoronó. Se marcha de Nueva York con el corazón roto y entre lágrimas tras perder una oportunidad de oro que se prolongó durante 4h 36min, firmando el partido de primera ronda de Grand Slam más largo de su carrera.

Djokovic se medía ayer por la noche con la tranquilidad de poseer un récord de 42-12 en partidos a cinco sets, mientras que Navone nunca había ganado un encuentro al mejor de cinco. Pero en la pista estas estadísticas no significaron nada porque el serbio no era capaz de encontrar su mejor nivel.

El servicio de Djokovic fue errático, acumulando hasta 10 dobles faltas frente al sólido juego de devolución del argentino. Con esta derrota, aún tiene más sentido que el fin de una era está más cerca que nunca, ya que por primera vez desde 2003, ningún miembro del 'Big Three' estará en la segunda ronda de un Grand Slam.

Una temporada donde ha seguido demostrando su capacidad

Djokovic ha tenido una participación regular esta temporada y sus estadísticas en lo que va de temporada son las siguientes: dejando de lado su derrota en el US Open, en su regreso a Cincinnati cayó en segunda ronda contra Thiago Agustín Tirante tras colapsar físicamente. Se bajó del Canadian Open, cita que no disputó, también por vómitos.

En Wimbledon llegó a semifinales, donde consiguió grandes victorias, pero perdió contra Jannik Sinner 4-6, 4-6, 4-6. En el Abierto londinense, el serbio tuvo una buena racha ganando a Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin y Auger-Aliassime.

En Roland Garros perdió en tercera ronda ante Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. En el Italian Open se marchó en segunda ronda perdiendo ante Dino Prizmic. En Indian Wells se marchó en octavos de final tras ganarle a Jack Draper y, en el torneo donde mejores resultados ha obtenido este año, consiguió llegar hasta la final del Australian Open tras vencer a Jannik Sinner.

Por lo que, si su objetivo sigue siendo Los Ángeles 2028, tal y como aseguró, Novak necesitará encontrar la solución para seguir soportando encuentros de elevada exigencia física. Si no lo consigue, podríamos estar delante del fin de la carrera del mejor tenista de la historia.