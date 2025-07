Djokovic, más lejos que nunca de otro Grand Slam

Novak Djokovic no fue capaz de hacer frente al 'huracán Sinner' en las semifinales de Wimbledon. El serbio se vio claramente superado, además de no estar en las mejores condiciones físicas, por el italiano, que no bajó el ritmo prácticamente en ningún momento y se llevó el partido en tres sets, demostrando que tiene tomada la medida a Nole.

El serbio tenía en Londres una de las últimas oportunidades realistas de levantar un Grand Slam. Es sobre la hierba donde todavía había demostrado que se defendía a gran nivel, y en una superficie en la que Jannik Sinner no parecía tan fuerte. Ahora ya no existe una en la que el número 1 del mundo no sea letal.

La realidad es que el serbio no ha tenido armas para hacer daño al transalpino en sus últimos enfrentamientos. El ritmo de Jannik es demasiado veloz para sus actuales condiciones físicas, y su servicio y derecha no han gozado de la potencia élite de los presentes en el podio mundial actual.

Novak Djokovic, durante el partido ante Jannik Sinner / Kin Cheung

En los tres Grand Slams disputados este año, Djokovic se ha quedado en todos a las puertas de la final. Primero fue en el Open de Australia, donde demostró que todavía podía competir contra los mejores, tras su victoria ante Carlos Alcaraz, pero que el físico no le da para la tremenda exigencia que supone jugar dos semanas seguidas.

En Roland Garros, su verdugo en los últimos torneos no dudó en evitar que el serbio llegara a la final, de la misma manera que ha hecho en Wimbledon. Más difícil lo tendrá Novak en el US Open, un torneo en el que defiende título el italiano y donde demostró una tremenda superioridad frente a los demás tenistas.

"Es difícil de aceptar para mí porque, cuando estoy bien, puedo jugar un buen tenis, pero los Slams me cuestan ya a nivel físico. Cuanto más lejos llego, en peores condiciones lo hago. Mi sensación es que llego a estas rondas, ante Alcaraz o Sinner, con el tanque de gasolina por la mitad. Así, no es posible ganar", comentó Djokovic en la rueda de prensa posterior.

Adiós a una racha histórica

Tras esta derrota, Djokovic dice adiós a otra increíble racha en el mundo del tenis. El serbio llevaba desde el año 2018 llegando a la final de todas las ediciones de Wimbledon en las que había participado. No podrá igualar a Roger Federer, que mantendrá el liderato en esta estadística en solitario: siete finales seguidas.

Ahora la gran duda es cómo afrontará Nole lo que queda de temporada, teniendo en cuenta que el US Open arranca a finales del próximo mes y deberá ponerse a tono en pista dura. Ha quedado demostrado anteriormente que los Masters 1000 no motivan en exceso a Djokovic, por lo que la cita estadounidense parece el próximo gran objetivo.