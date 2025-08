Djokovic le da el cambiazo a Serbia por Grecia

Novak Djokovic ha decidido trasladar la sede de su torneo ATP 250 en Belgrado a Grecia. Este cambio se intuye que se ha producido debido a una existente lucha de poderes entre uno de los mejores tenistas del mundo y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

El torneo, que se llevará a cabo del 1 al 8 de noviembre, se muda a una nueva ciudad. Un cambio que la familia de Nole ha intentado justificar con el motivo de "ampliar la presencia del circuito en países con creciente proyección tenística". Y de únicamente ser una "decisión responde a criterios estratégicos y comerciales", algo que sorprende, ya que ha sido una competición que en sus nueve ediciones ha demostrado estar muy arraigada a Serbia.

Aunque se rumorea que no todo es una cuestión de negocios, sino que según los medios serbios, "el motivo por el cual el Abierto de Belgrado, que organiza la familia Djokovic, se traslada a Atenas, Grecia, este año se debe a que Djokovic está en conflicto con el gobierno de Vucic después de mostrar su apoyo a las protestas estudiantiles". Además de añadir que "es probable que Novak juegue en Grecia en noviembre".

Los organizadores del torneo declararon algo que suscitó algunas dudas con relación al cambio de ubicación: "El torneo de tenis Abierto de Belgrado, programado para noviembre de 2025, no se celebrará en Belgrado. A pesar del gran compromiso y los esfuerzos, no se pudieron garantizar las condiciones para la realización del torneo en la fecha y el formato previstos, por lo que se decidió no celebrar la edición de este año", unas declaraciones que avivan los rumores del verdadero motivo del traslado del torneo de Djokovic.

El apoyo de Novak a las protestas

El país balcánico lleva tiempo protestando por distintos aspectos de la sociedad, criticando la corrupción del mismo Vucic. Protestas que se intensificaron tras la muerte de 16 personas en la estación de trenes de Novi-Sad en un trágico incidente que se cerró sin que los responsables tuvieran ninguna consecuencia.

Unas demandas que Novak Djokovic apoyó y que fueron lideradas por estudiantes, algo que para nada gustó nada a Aleksandar Vucic. En el anuncio en las redes sociales del Open de Belgrado, la organización, integrada por la familia de Nole, legó de que no podía realizarse en las condiciones necesarias.

Además, también añadieron que estaban muy satisfechos con todo lo que habían conseguido con el torneo. "Estamos orgullosos de todo lo logrado hasta ahora y agradecidos a todos los que formaron parte de este proyecto, especialmente a los socios, patrocinadores y al público que nos brindaron un gran apoyo. La organización sigue comprometida con el desarrollo del tenis en Serbia y seguirá trabajando para crear las condiciones para que en el futuro se celebren nuevamente torneos profesionales en Belgrado".

Principal sede en los Juegos de Atenas

Con el nombre de Hellenic Championships, el certamen se prevé que tendrá lugar sobre superficie dura y en condiciones cubiertas, dentro del OAKA Basketball Arena, un estadio multifuncional que fue una de las principales sedes que albergó los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.