Djokovic: "Intentaré estropear una final Sinner-Alcaraz"

Novak Djokovic está en semifinales del US Open, tras superar en un intenso duelo a Taylor Fritz. Con esta victoria, 'Nole', consiguió convertirse en el jugador de mayor edad en alcanzar semifinales en los cuatro Grand Slams en un mismo año. El serbio firmó una sólida victoria por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 sobre el único tenista estadounidense que seguía en el cuadro.

Ahora Djokovic se enfrenta a uno de los mayores retos del torneo. El actual número siete del mundo, se jugará el billete a la final, ante un increíble Carlitos Alcaraz, que está ejecutando un tenis increíble en cada encuentro que disputa. "Lo que me espera ahora no va a ser más fácil, os lo aseguro (risas). Voy a tratar de tomarlo día a día, cuidar mi cuerpo, relajarme y recuperarme. Los dos próximos días serán clave para poner mi cuerpo en forma y estar listo para luchar a cinco sets si es necesario", aseguraba Novak tras ganar el partido ante Fritz.

El tetracampeón del Abierto de Estados Unidos, utilizará sus dos días de descanso antes del enfrentamiento con el español para recuperarse físicamente, ya que en este Grand Slam, el balcánico no se ha sentido en la misma forma física que siempre. "Vamos a verlo dentro de dos días. Lo bueno del programa es que ahora tengo dos días sin partido, así que eso me ayuda mucho. No me siento muy fresco en estos momentos, pero espero que en dos días la sensación sea diferente", comentaba el de Belgrado.

En busca del 25

El objetivo de Djokovic es sumar su quinto entorchado en Nueva York, y alcanzar su Grand Slam número 25, una posibilidad que ahora puede ser más real que nunca, aunque es cierto que, para poder superar al del Palmar, deberá estar al cien por cien. "Realmente me encantaría eso, me encanta estar lo suficientemente en forma para jugar y jugar, para llegar a un potencial quinto set con Carlos. Necesitaré mi mejor tenis, estar a la altura de la ocasión", aseguraba Novak.

Hasta la fecha, el serbio es quien lidera las victorias en los encuentros que ha tenido frente al español, con cinco triunfos a tres ante el murciano. "Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, solo que ahora no sé cómo estará mi cuerpo en un par de días, así que trataré de hacer todo lo posible con mi equipo para llegar preparado. Habrá muchos intercambios largos, eso seguro, no serán puntos cortos", exponía 'Nole' quien sigue ganando a las nuevas generaciones del tenis.

Posible final entre Sinner y Alcaraz

Todos somos conscientes de que es muy probable que tengamos otra final entre Sinner y Alcaraz; al menos, esperamos una para borrar el mal recuerdo de Cincinnati. Un encuentro que Djokovic es consciente de que todo el mundo predice. "No necesitamos gastar palabras para hablar de ellos, sabemos que son los dos mejores del mundo. Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente", aseguraba Novak, quien intentará dar todo de sí para poder meterse en la final del torneo.

En el caso de que gane a Alcaraz y Sinner acceda a la final, las cosas volverían a complicarse para el serbio, quien asegura que el transalpino está siendo quien domina esta competición. "Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo", aseguraba el que fuera el número 1 del mundo.

Novak lo tiene claro: no va a poner las cosas nada fáciles al español. "Definitivamente, no voy a salir a pista con una bandera blanca, no creo que nadie lo haga, pero yo particularmente no lo haré. Ya estuve en otras semifinales de esta temporada, he sido muy consistente, mucho más en los Grand Slam, ya sabéis que aquí es donde me gusta realizar mi mejor tenis, obtener mis mejores resultados. Y aquí estamos, ante otra oportunidad. Espero llegar en forma y jugar lo suficientemente bien para estar al nivel de Carlos dentro de la pista", concluía el tenista.

Regalo para su hija

Una victoria agridulce fue la de Novak en cuartos de final, ya que su encuentro coincidía con el día del cumpleaños de su hija pequeña, Tara, quien no estaba del todo contenta con el hecho de que su padre no pudiera asistir a su cumpleaños.

Como compensación, Djokovic le dedicó un baile en su honor. "Hacemos diferentes coreografías y esta es una de ellas. Espero que mañana se levante con una sonrisa", explicó el serbio en la Arthur Ashe.