Djokovic iguala a Federer y sigue adelante en Wimbledon

Novak Djokovic también juega bien de día. Él lo había pedido tras ganar a Stefanos Tsitsipas y la organización no dudó en cumplir su deseo. Con sol en su punto más elevado, y llevando su habitual gorra blanca, ganó un partido más en Wimbledon. No uno cualquiera: uno que le da el acceso a los octavos de final y le permite igualar en victorias a Roger Federer. Casi nada.

Su rival fue Arthur Rinderknech (7-5, 6-4, 1-6, 7-6), un jugador muy peligroso sobre la superficie de hierba que ya fue capaz de eliminar a Alexander Zverev el año pasado. El francés se caracteriza por su gran servicio, un arma que gana importancia en el torneo londinense. Sin embargo, delante tenía a Novak Djokovic, considerado por todos como el mejor restador de la historia del tenis.

Novak Djokovic, durante el partido / TOLGA AKMEN

El serbio no había pasado de tercera en Roland Garros. Quería mejorar su resultado en Wimbledon, un torneo que siempre se le ha dado a las mil maravillas. Y sacó esa versión sólida durante el primer y el segundo set. Con el tanque de gasolina casi lleno, Nole es capaz de hacer de todo. Incluso de estirarse hasta quedar suspendido en el aire y lograr un punto.

Así lo hizo en el juego decisivo de la primera manga. Después de que cada uno rompiera el saque de su rival en una ocasión, Djokovic evitó el tie-break y se puso por delante en el encuentro (7-5). El balcánico estaba jugando a las mil maravillas y fue capaz de neutralizar de nuevo el servicio del francés, para mantener un break a favor y colocarse a un solo set de los octavos de final (6-4).

Todo cambió en la tercera manga. Djokovic bajó un poco el nivel y Rinderknech fue una apisonadora. El galo se colocó 5-0 a favor y Nole tuvo que emplearse a fondo para evitar un rosco que hubiera sido tan inesperado como surrealista. El serbio ni se esforzó al resto y quiso hacer un 'reset' para intentar ganar el cuarto set y que el partido no se complicara más de la cuenta (6-1).

A octavos de final

La cuarta manga fue toda una batalla. Ningún set se había ido al tie-break y este estaba destinado a romper con la dinámica. Así fue. Ninguno tuvo una sola oportunidad de rotura antes de que todo se decidiera en el juego definitivo. El francés celebraba cada juego con gran efusividad y pedía el apoyo del público, plantando cara a Nole también en el apartado del 'show'.

Finalmente, el serbio se llevó el tie-break, con un punto final en el que ambos acabaron en el suelo. Duelo exigente, de aprovechar los pequeños detalles. Y en eso Djokovic es todo un experto. El balcánico se verá las caras en octavos de final con Roman Safiullin, que está viviendo una semana de ensueño en Londres y se cargó a Joao Fonseca en tres sets.