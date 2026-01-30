TENIS
Djokovic: "Me ha hecho pensar en Nadal en el 2012"
El serbio venció en semifinales al italiano Jannik Sinner y ya espera Alcaraz en la final
EFE
Novak Djokovic no pudo disimular su felicidad tras alcanzar su undécima final en un Gran Slam tras superar en cinco sets al vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y rememoró sobre la pista, el partido épico que disputó en el 2012 contra Rafael Nadal, también en Melbourne, considerado uno de los mejores de la historia.
Un partido con trasfondo
"No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista, jugar cuatro horas; me ha hecho pensar en Rafa en 2012, cuando estuvimos seis horas. La calidad del tenis era muy alta. Me ha ganado los últimos 5 partidos", recordó Djokovic, que resistió y logró ante el segundo jugador del mundo.
Tuvo palabras hacia Sinner, con el que había perdido recientemente. "Le he dado las gracias en la red por dejarme ganar al menos una… . Bromas aparte, se merece un aplauso. No puedo dar las gracias lo suficiente a todo el mundo, habéis sido increíbles. Amo nuestra relación, cada año algo nuevo y este año ha sido uno fe los mejores ambientes que he tenido en Australia", dijo sobre la pista el serbio de 38 años.
"No estaba equivocado el año pasado dije que sería muy difícil (competir con Jannik y Alcaraz), pero no imposible, tenía que jugar a un nivel diferente", recordó Djokovic, que habló también del partido anterior, entre Alcaraz, su rival en la final, y el alemán Alexander Zverev, de cinco horas y media y cinco sets.
"Fue un partido increíble", dijo. "Vi a Carlos después del partido y me pidió perdón por retrasar el mío y le dije que soy un hombre mayor y que me tengo que ir a dormir pronto", bromeó.
"Siento como si hubiera ganado ya, con el partido de esta noche. Y tengo que volver en unos días y luchar contra el número uno del mundo, espero tener suficiente fuerza para medirme contra él el domingo. Dios dirá", concluyó Djokovic.
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, fechas y rivales de Real Madrid y Atlético
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: Semifinales del Open de Australia en vivo y online
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái
- Descontrol total en el Real Madrid