Djokovic no se excusa: "En los últimos dos años he sufrido para tener el nivel que quiero"

El serbio Novak Djokovic dijo este sábado que no tiene excusas por su modesta actuación en la derrota de segunda ronda en el Masters 1.000 de Indian Wells sufrida contra el holandés Botic Van de Zandschulp y admitió que "en los últimos dos años" ha sufrido para jugar al nivel que quiere.

"Las cosas han sido distintas para mí en los últimos dos años. He sufrido para tener el nivel que quiero. De vez en cuando hago unos buenos torneos, pero en general, es un desafío. Es un desafío para mí", dijo Djokovic en la rueda de prensa posterior a la derrota.

Novak Djokovic sucumbió ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp en Indian Wells. / EFE

"Es lo que es. Nada te puede preparar para estos momentos. Tienes que vivirlos e intentar gestionarlos de la mejor manera", añadió. Djokovic, de 37 años, perdió 6-1, 3-6 y 6-1 contra Van de Zandschulp en su estreno en Indian Wells, un torneo que ganó en cinco ocasiones.

Sin excusas

"No tengo excusas por una mala actuación. No es bueno cuando juegas así en pista, pero felicidades a mi rival. Es solo un mal día", dijo. "Lamento mi nivel de tenis, considerado como he entrenado estos días. Para ser honesto, la diferencia entre la central y las otras pistas es enorme", agregó el serbio.

De cara al futuro, Djokovic dijo que va a hablar con su preparador Andy Murray para decidir el plan en vista del Masters 1.000 de Miami, que arrancará después de Indian Wells. Un batacazo que se une al de Casper Ruud o Alexander Zverev.