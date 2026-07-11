Djokovic estalla por la presión del 25º Grand Slam: "¿Acaso 24 no son suficientes?"

Novak Djokovic está cansado de que todo lo que haga sea analizado bajo el prisma de un único número, el 25. Tras caer ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, el serbio aprovechó su rueda de prensa para lanzar una contundente reflexión sobre la presión que le rodea en su búsqueda de un nuevo título de Grand Slam.

Djokovic no oculta que le gustaría ampliar su histórico palmarés, pero rechaza que conquistar ese 25º grande deba convertirse en una obligación o en la medida definitiva de su carrera. "Ganar otro Grand Slam no es el objetivo último e imperativo. Entiendo que el público desea ardientemente que consiga ese 25º título, y yo también lo deseo, pero no es el objetivo último", aseguró.

El serbio fue todavía más contundente al explicar cómo vive la constante presión externa para seguir ampliando unos registros que ya son históricos. "Pongamos las cosas en perspectiva. Esto empieza a molestarme un poco porque, de alguna manera, siento que lo que soy no es suficiente y que se añade una carga adicional sobre mis hombros", confesó.

Djokovic tras su derrota con Sinner en Wimbledon / EFE

Djokovic puso entonces sobre la mesa la magnitud de todo lo que ya ha conseguido durante su carrera. "Como si 24 títulos de Grand Slam no fueran suficientes y necesitara 25; como si 100 títulos no fueran suficientes y necesitara 110; como si 400 semanas como número uno del mundo no fueran suficientes y necesitara 1.000", lamentó.

Por ello, el siete veces campeón de Wimbledon pidió poner en valor el camino recorrido en lugar de convertir permanentemente el siguiente récord en una obligación. "Celebremos lo que ya hemos logrado y seamos un poco más humildes, realistas y agradecidos", reclamó.

El serbio también planteó una pregunta con la que quiso relativizar la obsesión que existe alrededor de su próximo gran título. "Estoy cansado de tener que hablar constantemente de la llegada de ese 25º título. ¿Y si nunca llega? ¿Qué pasaría entonces? ¿Significaría eso que mi carrera ha sido un fracaso?", reflexionó.

Djokovic acabó resignado contra Sinner / EFE

A sus 39 años, Djokovic continúa compitiendo en los grandes escenarios y mantiene intacta su ambición, pero insiste en que el deporte no puede reducirse únicamente a la consecución de un nuevo récord.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam recordó que su prioridad sigue siendo la misma que le ha acompañado durante más de dos décadas: llegar en las mejores condiciones posibles a los torneos más importantes. "Mi prioridad siempre ha sido prepararme lo mejor posible para estar en mi mejor forma en los Grand Slams. Tengo esta mentalidad desde hace más de veinte años y creo que precisamente gracias a ella he logrado todo lo que he logrado", finalizó.