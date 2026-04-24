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Djokovic se entrena en Marbella sin despejar la gran duda: ¿Roland Garros o Wimbledon?

El serbio se entrena en la ciudad andaluza con una protección en el brazo y su decisión de ir a Roland Garros es cada vez más una incógnita

Djokovic sigue entrenando sin despejar la incógnita de su vuelta

Djokovic sigue entrenando sin despejar la incógnita de su vuelta / EFE

Albert Briva

Albert Briva

El estado de Novak Djokovic sigue siendo una incógnita a pocas semanas de Roland Garros. El serbio, que no compite desde Indian Wells, se entrena actualmente en Marbella mientras crecen las dudas sobre su calendario y su estado físico.

El ex número uno del mundo ha sido visto trabajando en las pistas de la ciudad andaluza, donde posee residencia, en plena cuenta atrás hacia la gran cita de la tierra batida en París.

Sin embargo, la atención también se centra en un detalle que no ha pasado desapercibido. Desde hace varias semanas, Djokovic luce una protección en el brazo derecho, después de haber reconocido recientemente molestias físicas cuya naturaleza no ha aclarado.

En Indian Wells ya había hablado de dolores en el antebrazo, lo que alimenta la incertidumbre sobre si llegará en plenitud a París.

La gestión de su temporada también refleja un cambio radical. En 2026 solo ha disputado dos torneos: el Open de Australia, donde alcanzó la final, e Indian Wells, donde cayó en octavos de final ante Jack Draper. Lejos quedan ya los calendarios cargados de partidos. Djokovic parece centrado exclusivamente en los grandes objetivos, con los Grand Slams como prioridad absoluta.

LA GRAN DUDA

Ahora la gran pregunta es qué hará en las próximas semanas. El serbio debe decidir si juega algún torneo sobre tierra batida antes de Roland Garros para coger ritmo competitivo o si, por el contrario, renuncia por completo a esa preparación.

La otra opción sería llegar directamente a París sin rodaje y después enfocar la temporada de hierba, donde históricamente ha sido uno de los grandes dominadores.

Novak Djokovic, durante el partido ante Jack Draper en Indian Wells

Novak Djokovic, durante el partido ante Jack Draper en Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

En Wimbledon, de hecho, ha demostrado varias veces que puede competir al máximo nivel incluso sin torneos previos.

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Por ahora, todo son incógnitas. Lo único seguro es que cada entrenamiento de Djokovic en Marbella será observado con lupa mientras el circuito espera conocer cuál será su siguiente movimiento.

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