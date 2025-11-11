Djokovic dispara con bala a Sinner por su positivo: "Es responsable"

Novak Djokovic concedió una entrevista al periodista británico Piers Morgan en la que abordó el reciente caso de dopaje que involucra a Jannik Sinner. El número uno histórico en títulos de Grand Slam expresó su desacuerdo con la manera en que las autoridades del tenis gestionaron la sanción del jugador italiano, que fue suspendido por tres meses tras dar positivo por una sustancia prohibida durante el torneo de Indian Wells en 2024.

Djokovic señaló que el proceso estuvo marcado por la “falta de transparencia” y por decisiones que, a su juicio, resultaron “inconsistentes”. El serbio subrayó que la sanción coincidió con un periodo entre los principales torneos del calendario, lo que permitió a Sinner no perderse ninguno de los Grand Slam. “Es muy extraño que la suspensión ocurriera justo en medio de esos eventos. No me gustó cómo se gestionó el asunto”, declaró durante la entrevista.

"ESA SOMBRA LE SEGUIRÁ"

El jugador de Belgrado también fue contundente al referirse a la responsabilidad de Sinner en el caso. “Es responsable, porque las normas son las normas. Cuando ves a otros tenistas en situaciones similares sancionados por varios años y a él le imponen solo tres meses, algo no está bien”, afirmó.

Djokovic añadió que el episodio podría acompañar a Sinner durante el resto de su carrera. “Esa sombra lo seguirá, del mismo modo que a mí me sigue lo ocurrido durante la pandemia”, señaló el serbio, en referencia a su propia polémica negativa a vacunarse contra la COVID-19, decisión que le impidió disputar el Abierto de Australia en 2022.

El caso de Jannik Sinner generó un amplio debate en el mundo del tenis. El jugador italiano fue suspendido a comienzos de 2024 después de que se detectara una sustancia prohibida en un control antidopaje realizado en Indian Wells. Según su entorno, el positivo se debió a una contaminación accidental, y tras cooperar con las autoridades deportivas recibió una sanción reducida que le permitió volver a la competición antes del inicio de Roland Garros.

Durante el proceso, Sinner reconoció que la situación afectó profundamente su ánimo e incluso llegó a considerar la posibilidad de abandonar el tenis profesional. Djokovic, que ha compartido numerosas batallas en la pista con Sinner, lamentó lo que considera un trato desigual en la aplicación de las normas antidopaje y pidió mayor claridad en la gestión de estos procedimientos.