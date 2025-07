Djokovic disfruta de sus vacaciones... ¡junto a Modric y Ceferin!

Novak Djokovic disfruta de unas semanas de descanso tras enlazar Roland Garros y Wimbledon. El serbio apareció en una foto cuanto menos curiosa, acompañado de Luka Modric, Mateo Kovacic y Aleksander Ceferin. Los tres deportistas y el dirigente pasaron tiempo juntos en Croacia, concretamente en la isla de Korcula.

El serbio aprovechará para descansar unos días más tras renunciar a jugar en Canadá. Una decisión que han tomado muchos tenistas dentro del 'top 20', entre los que destacan Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper o Tommy Paul. Tampoco estará Grigor Dimitrov, después de lesionarse en los octavos de final de Wimbledon ante el número uno del mundo.

Como ya es habitual en los últimos tiempos, la importancia que le da Nole a los torneos que no son Grand Slam es mínima. De hecho, suele tomarse más en serio los Masters 1000 cuando están situados cerca de un 'grande', como en el caso de Cincinnati. El torneo norteamericano será el que preceda al US Open, que arrancará a finales del mes de agosto.

Novak Djokovic, durante el partido ante Jannik Sinner en Wimbledon / Kin Cheung

Cincinnati no empieza hasta el próximo 7 de agosto, por lo que el serbio tiene todavía dos semanas por delante para relajarse, no sin dejar sin cuidar su cuerpo. Es bien sabido que una de las claves del éxito de Djokovic es la importancia que le da a la alimentación y a su cuerpo. A sus 38 años, sabe que el descanso también es importante para afrontar un último tramo de la temporada exigente.

Como el fútbol también se ha tomado un pequeño 'break', jugadores como Luka Modric o Mateo Kovacic han podido regresar a su tierra natal y disfrutar de unos días junto a su familia y amigos. El primero de ellos afrontará un nuevo reto después de más de diez años en el Real Madrid. Ahora, el Milan será el siguiente escudo que defenderá durante el próximo curso.

Novak Djokovic, al despedirse de Roland Garros / EFE

Djokovic sigue disfrutando del tenis y llegando a semifinales de Grand Slam. Este año, el serbio ha estado entre los cuatro mejores de cada 'grande'. Eso sí, sin llegar a ninguna final, ya que en todas las ocasiones ha caído en la penúltima ronda. En el Open de Australia fue por lesión y en las otras dos contra Jannik Sinner, al que no le ha podido hacer frente físicamente este año.

Tercer mejor jugador del año

"No creo que sea mala fortuna. Es la edad, el desgaste acumulado en mi cuerpo. Por mucho que lo cuide de manera completa, la realidad me está golpeando, sobre todo en el último año y medio, como jamás me había golpeado antes, sinceramente. Es difícil de aceptar para mí, porque siento que cuando estoy fresco, cuando estoy en forma, todavía puedo jugar a un gran nivel de tenis. Lo he demostrado este año", comentó tras caer en Wimbledon.

Ahora, Nole afronta los últimos meses de la temporada con la necesidad de mejorar su físico, si es posible, y volviendo a la superficie que mejor se le da: la pista dura. Con hacer un buen papel en los torneos que le quedan por disputar, el serbio se aseguraría también formar parte de las ATP Finals y estar entre los ocho mejores jugadores del año. Una vez más.