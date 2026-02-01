Djokovic se dirigió a Nadal durante el partido: "¿Quieres jugar?"

La final del Open de Australia dejó varias anécdotas durante el partido. Una de las más destacables surgió de la cabeza de Novak Djokovic, cuando totalmente desesperado por la increíble versión de Alcaraz en los últimos sets, optó por dirigirse a Rafa Nadal, presente en el partido, para hacerle una propuesta de lo más surrealista y divertida.

"¿Quieres jugar?", le preguntó el serbio al balear, que no dudó en reírse ante tal proposición. El nivel de Charly fue impresionante a partir del segundo set, cuando el serbio bajó un poco el ritmo después de una primera manga de diez. Nole no encontraba fisuras en las defensas del murciano, que obligaban al balcánico a ganar cada punto en varios intentos.

La presencia de Nadal no pasó ni mucho menos inadvertida. De hecho, Novak Djokovic quiso dedicarle unas palabras después del partido. "Quiero hablarle a Rafa también. Solo unas palabras. Obvio es muy raro verte en la grada y no en pista. Solo quiero decir que es un honor haber compartido pista y verte en el partido. Gracias por estar presente. Muchas leyendas españolas, parece que jugara contra dos"; comentó el serbio.

Tampoco se olvidó de Rafa el niño prodigio del tenis, Carlos Alcaraz. "Es un poco raro ver a Rafa allí. Es la primera vez diría. Para mí es un honor jugar en frente de ti, hemos tenido grandes batallas en pista, no muchas, pero ha sido un honor jugar partidos contigo, compartir vestuario... gracias por estar aquí", reconoció el murciano, que después amplió su respuesta en zona mixta.

"Es una maravilla. Da igual la ronda y el escenario, jugar contra Djokovic es muy complicado y un privilegio. Hacerlo en finales de Grand Slam lo hace más difícil y especial. Él se jugaba su undécimo título y obviamente con Rafa en la grada es un momento maravilloso. Muy especial para mí, poder ver a Rafa aquí, por lo que haya venido. Que se haya presentado significa muchísimo. Ya no solo Rafa, sino toda la gente que se ha estado levantado de madrugada y estando al pie del cañón animando. Agradezco a toda la gente que desde casa me ha animado para que haya conseguido ese triunfo".

Tras la victoria de Alcaraz, el murciano hace historia y alcanza los siete Grand Slams antes que cualquier otro tenista. Ha cumplido su principal objetivo de 2026 y lo ha hecho en el primer mes del año. Además, en el ranking amplía su ventaja con Jannik Sinner y es todavía más número uno. Todo ha salido bien en Melbourne, sobre todo para el tenis español.