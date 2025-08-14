Djokovic despeja las dudas para el US Open

Novak Djokovic sorprendió hace unas semanas a los aficionados del tenis. El serbio optó por alargar sus vacaciones y no disputar el Masters 1000 de Cincinnati, lo que llevó a varias teorías acerca de su estado físico o estrategia para llegar fresco al US Open. Un vídeo publicado en redes sociales ha despejado la duda de las intenciones del jugador para el Grand Slam estadounidense.

A sus 38 años, Nole ha priorizado las vacaciones con su familia, descartando de esta manera preparar el US Open con algún torneo previo. El serbio aprovechó para disfrutar de sus hijos en Mykonos (Grecia), donde se la ha visto por las playas junto a sus hijos Stefan y Tara. Desde hace un tiempo, es difícil ver al último miembro del 'Big Three' en activo disputar torneos de Masters 1000.

El serbio aterrizará en Nueva York a finales de mes sin haber competido en pista dura desde marzo. Una falta de ritmo que puede acusar, sobre todo en los primeros partidos, a nivel de rodaje pero también de físico. Y es que Nole ya puso el foco en su 'tanque de gasolina' en las segundas semanas de Grand Slams, como fue el caso de Wimbledon.

Su presencia en el último Grand Slam del año es un hecho. Así lo muestra un vídeo de un usuario de 'X', en el que se ve al serbio entrenando sobre la nueva superficie en Montenegro. Y es que está llevando a cabo la preparación en este país, donde se está poniendo a punto junto a su equipo para alcanzar su primer final de año en un 'grande'.

El resultado de Djokovic en los tres Grand Slams disputados es el mismo: semifinales. En el Open de Australia, no pudo perder en la pista, ya que se vio obligado a retirarse por problemas físicos ante Alexander Zverev. Los casos de Roland Garros y Wimbledon fueron muy similares entre ellos, con ambas derrotas contra Jannik Sinner, en el que el físico fue decisivo.

La mujer de Djokovic, Jelena, junto a sus dos hijos durante un partido. / LUKAS COCH / EFE

"Siento que llego a esos partidos con el tanque de gasolina a la mitad, y es imposible ganar un partido así. Es lo que hay, es una de esas cosas que acepto y asumo, tengo que lidiar con la realidad, y tratar de maximizarla todo lo que pueda, supongo", comentaba Nole después de Wimbledon, analizando sus problemas para plantar cara en cinco sets a los jugadores más altos del ranking.

Alcaraz le 'roba' un récord

Durante sus vacaciones, Djokovic ha visto cómo Alcaraz ha igualado un registro que tan solo él había conseguido en la última década: superar las 50 victorias en una temporada durante cuatro años consecutivos. El serbio lo consiguió durante los años 2013 y 2016, coincidiendo con los mejores años de su carrera deportiva.

El caso de Carlitos es todavía más espectacular, haciéndolo entre los años 2022 y 2025, en el comienzo de su etapa tenística. Mientras el español sigue avanzando rondas en Cincinnati, Djokovic prepara durante el mes de agosto uno de los últimos torneos en los que todavía siente que puede hacer algo grande. Aunque también dependerá de los dos 'bichos' que dominan el circuito actualmente.