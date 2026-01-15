Djokovic despeja las dudas: "Estoy intentando lograr tiempo"

Después de dar el susto este pasado miércoles demostrando estar tocado físicamente, Novak Djokovic despejó por completo las dudas en la Rod Laver Arena ante Frances Tiafoe, en el partido de exhibición ya clásico de la semana antes al inicio del torneo.

'Nole' superó al tenista estadounidense por la vía rápida y demostrando su juego sólido y habitual para imponer un 6-3 y 6-4 sin mucha dificultad y demostrar que pese a las dudas físicas está listo para abordar su nueva aventura en Australia, donde buscará su undécimo título y el 25º de Grand Slam.

Bajo el sol australiano, que dio algo más de tregua este jueves, el serbio aseguró sentirse "genial" al estar de vuelta en una de sus pistas predilectas a la vez que contento de poder coger ritmo.

"Estoy intentando lograr tiempo de juego. Era un partido de práctica y supone una gran oportunidad para nosotros para salir y probar la pista" afirmó durante el partido.

Djokovic debutará ante el español Pedro Martínez y tendrá un camino nada fácil hasta el título. Mesnik, Fritz y Sinner bien puede ser su camino desde octavos hasta la final. Buena prueba para demostrar su estado de forma.