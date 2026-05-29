Djokovic desafía al futuro

Roland Garros tendrá este viernes uno de los partidos estelares y más esperados desde hace tiempo en el tenis mundial. El hombre de siempre, para quien no pasa el tiempo, Novak Djokovic, contra una de las caras principales llamadas a ser la gran esperanza del futuro, Joao Fonseca.

Un duelo que será sin duda uno de los momentos más especiales para el brasileño en su joven carrera en Roland Garros. El tenista de 19 años se enfrentará por primera vez a un miembro del histórico Big3 después de clasificarse para la tercera ronda del Grand Slam parisino. Fonseca remontó este miércoles al croata Dino Prizmic en un duro partido resuelto por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2, logrando además la primera remontada de su carrera tras perder los dos primeros sets.

La victoria le permitirá ahora enfrentarse a Djokovic por un puesto en octavos de final, en lo que ya considera un sueño cumplido. “Siempre le decía a mi entrenador que algún día quería estar en el cuadro de Novak”, confesó Fonseca tras el partido.

El brasileño reconoció además que quiere disfrutar al máximo una oportunidad que considera irrepetible. “Sé que esto no va a durar para siempre y por eso quiero vivir esta experiencia al máximo”, explicó.

Fonseca llega además reforzado después de eliminar a un rival muy peligroso como Prizmic, precisamente el mismo jugador que semanas atrás sorprendió al propio Djokovic en el Masters 1000 de Roma.

Joao Fonseca celebra la victoria en segunda ronda / EFE

El brasileño, cabeza de serie número 28, disputará así el partido más importante de su carrera hasta ahora frente al hombre al que considera el mejor de todos los tiempos. “Para mí es un sueño jugar contra un ídolo y contra el GOAT del tenis”, afirmó sobre el serbio.

El joven sudamericano destacó además la influencia que Djokovic ha tenido en toda una generación de tenistas. “Novak me inspiró a mí y también a muchísimos jugadores jóvenes”, añadió.

Eso sí, pese a la admiración que siente por el serbio, Fonseca dejó claro que no saltará a la pista únicamente para disfrutar de la experiencia. “Claro que lo respeto muchísimo, pero voy a intentar jugar mi mejor tenis y ganar el partido”, aseguró.

El duelo entre Fonseca y Djokovic se disputará este viernes y será uno de los grandes atractivos de la tercera ronda en París, con una de las mayores leyendas de la historia frente a una de las irrupciones más prometedoras del circuito actual.