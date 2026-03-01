TENIS
Djokovic se deja ver de nuevo
El serbio volverá a competir en el primer Masters 1000 del año después de más de un mes sin jugar
Novak Djokovic ya cuenta los días para volver al circuito. El tenista serbio no compite desde la final del Open de Australia del pasado 1 de febrero, donde cayó ante Carlos Alcaraz, y su próximo compromiso será el Masters 1000 de Indian Wells, que se disputará del 4 al 15 de marzo.
La propia organización del torneo confirmó su presencia a través de sus redes sociales con un mensaje celebrando su vuelta al desierto californiano, recordando además el aniversario de su primera participación allí dos décadas atrás.
A sus 38 años y con 24 títulos de Grand Slam en su palmarés, Djokovic ya se encuentra en California, donde ha sido visto entrenando para preparar su reaparición. El serbio afronta el torneo como una de las grandes atracciones del cuadro, aunque sus últimos precedentes en Indian Wells no han sido especialmente favorables.
Desde su último título en el torneo, conseguido en 2016, no ha logrado recuperar el protagonismo en la cita californiana. En 2024 cayó en tercera ronda frente a Luca Nardi y en 2025 se despidió en su estreno ante Botic van de Zandschulp.
La incógnita ahora es su estado físico y competitivo tras varias semanas sin jugar. En esta etapa de su carrera, Djokovic ha priorizado su calendario y centra gran parte de sus objetivos en los torneos de Grand Slam, por lo que Indian Wells servirá también como termómetro para medir su nivel de cara a los grandes escenarios de la temporada.
