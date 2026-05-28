Djokovic cuestiona a Roland Garros: "No es justo"

El intenso calor que está marcando esta edición de Roland Garros ha abierto un nuevo foco de debate dentro del torneo y uno de los que alzó la voz fue Novak Djokovic, muy crítico con la gestión de las altas temperaturas en París.

El serbio jugó este miércoles su partido de segunda ronda ante Valentin Royer en pleno horario de máxima exposición al sol, con temperaturas por encima de los 30 grados en la capital francesa.

Djokovic celebra el triunfo / EFE

Tras el encuentro, Djokovic reconoció que ni siquiera tenía claro cuál era exactamente el protocolo climático del torneo. “No entiendo realmente por qué no existe una regla clara respecto al calor”, afirmó inicialmente el exnúmero uno del mundo.

El serbio explicó que pensaba que todos los Grand Slams contaban con una normativa específica similar a la del Open de Australia, donde ya se han producido interrupciones por calor extremo en varias ocasiones.

Posteriormente, durante la rueda de prensa, un periodista le recordó que Roland Garros sí utiliza un sistema basado en el índice WBGT, que tiene en cuenta temperatura, humedad o radiación solar para activar pausas o incluso suspender partidos.

Aun así, Djokovic consideró que el sistema sigue siendo poco claro y, sobre todo, injusto según las pistas donde se dispute cada encuentro. “Si cierras la pista central con techo pero el resto sigue jugando bajo este calor, eso tampoco es justo”, aseguró.

Djokovic celebrando su victoria ante Royer / Europa Press

El serbio admitió incluso que, personalmente, le beneficiaría disputar partidos en la central cubierta, aunque insistió en que el problema afecta a la equidad del torneo.

“En Australia ya hemos vivido situaciones así y allí se han detenido partidos durante horas hasta que bajaba el índice de calor”, recordó. “Eso me parece mucho más justo”.

Djokovic también propuso alternativas relacionadas con los horarios de juego para evitar los momentos más extremos del día.

“En algunos torneos ATP, como Umag, los partidos empiezan más tarde por el calor”, explicó sobre el torneo croata. “Quizá en días con condiciones extremas habría que plantearse algo parecido”, añadió.

El debate llega además en plena ola de calor en Paris, donde las altas temperaturas ya han provocado varios problemas físicos en jugadores durante las primeras jornadas del torneo.