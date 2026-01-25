La 'flor' de Djokovic no cesa: ¡a cuartos de Australia sin jugar!

Novak Djokovic ya está en cuartos de final del Open de Australia sin tener que saltar a pista. El serbio se enfrentaba en la jornada de este próximo lunes al checo Jakub Mensik, que ha anunciado este domingo que se retira del torneo por una lesión abdominal. Una noticia espectacular a nivel deportivo para Nole, que podrá descansar hasta el miércoles y preparar bien el siguiente duelo.

"Después de una larga discusión con mi equipo y los doctores hemos decidido que lo mejor es que mañana no salte a la pista", ha anunciado Mensik a través de sus redes sociales. El tenista checo suponía un reto complicado para Djokovic en Australia. De hecho, en el último enfrentamiento entre ambos, Mensik se hizo con la victoria en el Masters 1000 de Miami y levantó el título.

"El motivo es una lesión abdominal que tengo desde hace varios partidos. Aunque estoy disgustado, también estoy contento de haber alcanzado por primera vez la cuarta ronda en Melbourne. Ahora toca recuperarse para volver más fuerte", confirmó el jugador checo. Ante esto, Novak Djokovic tendrá un total de cuatro días de descanso entre su duelo de tercera ronda y cuartos de final.

Su rival será el ganador del partido entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz, que deberán ganarse el puesto de cuartos de final en pista en la próxima madrugada española. Mientras ellos jueguen, Novak estará tranquilo y descansado. Australia se le presenta como una oportunidad única, ya que su principal problema en los últimos Grand Slams ha sido el físico en las rondas finales.

El desgaste en esta primera semana ha sido mínimo. El balcánico no se ha dejado ni un solo set y llegará al duelo de cuartos en un nivel físico difícil de mejorar. En caso de ganar, podría verse las caras ante Jannik Sinner en las semifinales. El italiano también se ve beneficiado por la baja de Mensik, ya que muy probablemente jugará en el turno de la noche de la Rod Laver.