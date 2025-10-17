Djokovic ante su cruda realidad: "Nunca es fácil cuando alguien te da una patada así en el culo"

El serbio Novak Djokovic, que salió malparado de su duelo con el italiano Jannik Sinner, con el que perdió por 6-4 y 6-1 que le dejó fuera de la final del la exhibición Six Kings Slam, destacó que seguir en la competición "siempre vale la pena" pero que no es agradable cuando "alguien te da una patada en el trasero", como la que sufrió ante el transalpino.

"Siempre vale la pena el reto. El amor por el juego y la pasión por el tenis están ahí. Perdón por la expresión pero nunca es agradable cuando alguien te da una patada en el trasero así en la pista", reconoció el ganador de veinticuatro Grand Slam.

El balcánico, de 38 años, quinto del ránking ATP, valoró, no obstante, mantener el tipo ante jugadores como Carlos Alcaraz o Sinner. "Es increíble que todavía pueda jugar a un alto nivel. Estar entre los cinco o diez mejores... es una buena sensación. Estoy dando lo mejor de mí".

"Tengo el cuerpo que tengo. Estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado en la vida. Ha sido una experiencia increíble. Ha habido mucho que celebrar", añadió Djokovic.

"Me gustaría que alguien pudiera intercambiar un cuerpo más joven por mí. Solo por un año para poder intentar ganarles. Estaría bien. Bromas aparte, todavía tengo la motivación. Sé que cada vez me cuesta más ganarles a Jannik y Carlos. Voy a seguir retándolos hasta que lo consiga", advirtió el serbio.

"Lamento que no hayan podido ver un partido más largo", dijo el jugador de Belgrado nada más perder. "Es culpa suya (de Sinner). Le pegaba a la pelota desde todos los ángulos. Solo intentaba aguantar".