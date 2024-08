Djokovic, crítico con el 'caso Sinner': "Hay problemas en el sistema"

El serbio Novak Djokovic habló este sábado acerca de la polémica sobre el italiano Jannik Sinner, cuyo positivo quedó sin sanción al ser considerado un error de sus fisioterapeutas, y dijo entender "la frustración" de los tenistas que perciban "falta de consistencia" en este tipo de protocolos y procesos.

"Este tipo de ejemplos son la razón por la que fundamos la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que es siempre abogar por protocolos justos, protocolos limpios y enfoques estandarizados a este tipo de casos", dijo en una rueda de prensa en el Abierto de EE.UU.

"Entiendo que la frustración de jugadores está ahí por la falta de consistencia. Según entendí yo, su caso fue resuelto en el momento que básicamente fue anunciado. Pero creo que pasaron cinco o seis meses desde que se dio la noticia a él y a su equipo. Así que sí, hay muchos problemas en el sistema. Vemos falta de protocolos claros y estandarizados. Puedo entender los sentimientos de muchos jugadores que están cuestionando si ellos son tratados igual", argumentó.

El serbio confió en que los organismo responsables del tenis puedan "aprender" de este caso y tener un mejor enfoque en el futuro.

"Muchos jugadores, sin nombrarles aunque estoy seguro de que ya sabéis quiénes son, han tenido casos similares o bastante similares donde no tuvieron el mismo resultado. Y ahora la pregunta es si es una cuestión de fondos, de si un jugador se puede permitir pagar una cantidad significativa de dinero a un despacho de abogados que podría representarles de manera más eficiente en el caso", indicó.

En este sentido, Djokovic apostó por que el mundo del tenis estudie cómo se puede "estandarizar todo para que cada jugador, más allá de su ránking, estatus o perfil, sea capaz de tener el mismo tipo de tratamiento".

Número uno del mundo, Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.), pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente esta semana al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.

Esta decisión ha causado un notable debate dentro del mundo del tenis en los últimos días sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP en estos momentos.

"Por supuesto no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un 'grand slam', pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", sostuvo este viernes Sinner en su primera aparición ante los medios.