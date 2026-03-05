Djokovic lo tiene claro con Serena: "Va a volver"

Novak Djokovic vuelve a Indian Wells con la intención de volver a ser protagonista en uno de los torneos que mejor se le han dado a lo largo de su carrera. A sus casi 39 años y todavía instalado como número 3 del mundo, el balcánico sigue convencido de que puede competir con los mejores y volver a pelear por los grandes títulos del circuito.

Durante su comparecencia ante los medios en Indian Wells, el serbio habló de su motivación para seguir compitiendo al máximo nivel y de su objetivo de volver a conquistar un Grand Slam, pero también dejó uno de los comentarios más llamativos de la jornada al referirse a un posible regreso de Serena Williams al circuito.

La estadounidense, que no compite desde el US Open de 2022, ha vuelto recientemente a someterse a los controles antidopaje necesarios para poder competir en el circuito WTA, algo que ha reavivado las especulaciones sobre un posible regreso a las pistas. Para Djokovic, esa posibilidad es real y genera una enorme expectación dentro del tenis.

El serbio reconoció que no ha hablado directamente con Serena, pero admitió que la sensación dentro del circuito apunta a un posible regreso. También aseguró que, si él estuviera en su lugar, intentaría mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. El balcánico confesó además que, de producirse ese regreso, elegiría Wimbledon como escenario ideal e incluso dejó caer la posibilidad de verla competir en dobles junto a su hermana Venus Williams, algo que considera que sería muy especial tanto para el tenis como para los aficionados.

Más allá de ese posible regreso, Djokovic mantiene intacta su propia ambición. El serbio recordó su gran actuación en el reciente Open de Australia, donde protagonizó uno de los partidos más espectaculares del torneo al derrotar a Jannik Sinner en cinco sets antes de caer ante Carlos Alcaraz. Aun así, el balcánico considera que ese resultado fue una prueba de que todavía puede competir al máximo nivel frente a la nueva generación.

El serbio también explicó que su calendario ya no es tan amplio como en otras etapas de su carrera y que ahora gira principalmente alrededor de los Grand Slam, aunque torneos como Indian Wells siguen teniendo un significado especial para él por su historia en el torneo y por el ambiente que rodea al evento.

Con cinco títulos en el desierto californiano y todavía instalado entre los mejores del mundo, Djokovic llega a Indian Wells con la intención de volver a hacer ruido en el circuito y demostrar que, incluso cerca de los 39 años, sigue teniendo la motivación y el nivel para competir con los grandes nombres del tenis actual.