Djokovic lo tiene claro: "Alcaraz merece ser el número uno"

Novak Djokovic felicita al murciano mientras asegura tener muchas ganas de jugar contra él de nuevo El serbio no se arrepiente de sus decisiones: "He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y, básicamente, te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso"

Novak Djokovic no acostumbra a hacer declaraciones, pero ha concedido una entrevista para Becky Anderson en la CNN después de haberse quedado fuera de Indian Wells y Miami y, tras perder el número uno del ranking ATP, ahora en posesión de Carlos Alcaraz, que se impuso en California.

Pese a las consecuencias de lo sucedido, el serbio no quiere mirar atrás: "No, no me arrepiento. He aprendido a lo largo de la vida que los arrepentimientos solo te detienen y, básicamente, te hacen vivir en el pasado. Y no quiero hacer eso. Tampoco quiero vivir demasiado en el futuro. Quiero estar tanto en el momento presente como sea posible, pero, por supuesto, pensar en el futuro, crear un futuro mejor".

Djokovic no cambia de postura y sigue sin querer vacunarse aún y cuando en Estados Unidos siguen requiriendo la pauta completa contra el coronavirus a los extranjeros hasta el 11 de mayo: "Es una pena no poder jugar en Indian Wells ni en Miami. Me encantan esos torneos. Allí tuve mucho éxito. Pero, al mismo tiempo, es la decisión consciente que tomé y sabía que existía la posibilidad de que no fuera. Y es la situación actual, lo que espero cambie para más adelante este año para el US Open. Ese es el torneo más importante para mí en suelo estadounidense".

Nole reaparecerá en el Masters 1.000 de Montecarlo, del 9 al 16 de abril: "Tengo muchas ganas de jugar allí, quiero estar. De hecho, estuve en 2021, cuando perdí la final contra (Daniil) Medvedev, y fue uno de los mejores momentos con el público de Nueva York. He tenido la suerte de ganar ese torneo tres veces, de jugar muchas finales y, aunque perdí ese partido, recibí mucho amor y aprecio de la gente. Quiero volver y volver a conectarme con la grada. Así que eso es algo que espero con ansias y espero que suceda".

Djokovic tiene muchos retos pendientes. Además de los Slams con Nadal, también peleará por la cima del ranking con Alcaraz, que podría recuperar si el murciano no gana en Florida: "Felicito a Alcaraz. Absolutamente, merece volver al número uno. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Eso es obvio. Y si quieres ser el mejor, tienes que vencer al mejor. Tenía muchas ganas de jugar contra él de nuevo. Lo echamos de menos en la gira y esperamos tenerlo de vuelta muy, muy pronto. Podría ser increíble jugar contra él de nuevo. Lo estoy deseando".