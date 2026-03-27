Djokovic también se borra de Montecarlo

Novak Djokovic no estará en el Masters 1000 de Montecarlo y prolonga así su ausencia en el inicio de la gira de tierra batida. El serbio, que ya se había bajado del Masters 1000 de Miami, ha decidido no competir en el torneo monegasco con el objetivo de centrarse en su recuperación física.

El número tres del mundo, que no faltaba a la cita desde 2011, renuncia a un torneo que conquistó en 2013 y 2015, en una decisión que confirma su cambio de planificación en esta fase de la temporada. También será baja Taylor Fritz, que sigue ajustando su calendario.

En el caso de Djokovic, el motivo principal es su estado físico, marcado por las molestias en el hombro derecho que ya condicionaron su participación en las últimas semanas. El serbio ha optado por no forzar y enfocar sus esfuerzos en llegar en las mejores condiciones posibles a Roland Garros, el gran objetivo sobre tierra.

Su 2026, en cualquier caso, ya ha dejado momentos destacados. Alcanzó la final del Open de Australia, donde cayó ante Carlos Alcaraz, tras un recorrido en el que firmó una notable victoria ante Jannik Sinner en semifinales.

Además, participó en Indian Wells, aunque fue eliminado en octavos de final por Jack Draper, en un torneo en el que ya se empezaron a evidenciar ciertos problemas físicos.

Con esta decisión, Djokovic ajusta su calendario y se suma a la tendencia de centrar su temporada en los grandes escenarios, con los Grand Slam como prioridad absoluta.