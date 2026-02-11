Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Djokovic se baja del torneo de Doha

El serbio prioriza el descanso tras el Open de Australia

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / JAMES ROSS / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Novak Djokovic no estará en el ATP 500 de Doha de la próxima semana (16 al 21 febrero). El serbio, que lucía como uno de los grandes nombres en el lujoso cuadro del torneo qatarí, ha decidido extender su descanso y priorizar la recuperación después del desgaste sufrido en el Open de Australia, donde llegó hasta la final.

Una noticia que no sorprende demasiado viendo la inercia del serbio por apostar por los torneos más grandes y alargar cada vez más su descanso entre torneo y torneo.

Además, el serbio no defendía apenas puntos en Doha, donde cayó el año pasado en primera ronda ante Matteo Berrettini. Si nada se tuerce, el serbio apunta a volver en el Masters 1000 de Indian Wells para después jugar en Miami, donde fue finalista el pasado año.

Baja de peso en el cuadro de Doha, que sigue contando con Alcaraz y Sinner como los dos grandes favoritos y las grandes atracciones de un torneo que pese a la baja de Djokovic sigue contando con un cuadro digno de torneo de categoría superior.

