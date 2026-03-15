Djokovic se baja de Miami y cae del podio del ranking

Novak Djokovic no estará finalmente en el Miami Open, una decisión que, vistas las molestias físicas que arrastró durante el Masters 1000 de Indian Wells, empezaba a intuirse en las últimas horas. El serbio ha decidido bajarse del torneo que se disputará del 18 al 29 de marzo alegando problemas en su hombro derecho.

El tenista balcánico, que el próximo 22 de mayo cumplirá 39 años, venía mostrando ciertas dificultades físicas en sus últimos partidos y ha optado por no forzar en uno de los torneos más exigentes del calendario en pista dura. La decisión tiene además consecuencias directas en el ranking ATP, ya que Djokovic defendía la final alcanzada el año pasado, donde cayó ante el checo Jakub Mensik.

Al no participar en esta edición, el serbio perderá 650 puntos en la clasificación mundial, lo que provocará su salida del podio del ranking ATP.

El gran beneficiado será Alexander Zverev, que ascenderá al tercer puesto de la clasificación, situándose justo por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El alemán había alcanzado los octavos de final en la pasada edición del torneo, resultado que le otorgó 100 puntos.

Con este movimiento, Zverev pasará a ser además el tercer cabeza de serie en el sorteo del cuadro principal del Miami Open, que se celebrará este lunes en las instalaciones del Hard Rock Stadium.

Más allá de la clasificación, la decisión de Djokovic parece responder también a una estrategia clara en la planificación de su temporada. El serbio tiene como gran objetivo volver a pelear por los Grand Slam y llegar en las mejores condiciones posibles a Roland Garros, el segundo major del año.

Disputar siete partidos al mejor de cinco sets sobre tierra batida supone un desafío especialmente exigente a su edad, por lo que el número cuatro del mundo busca gestionar al máximo su calendario en este tramo de la temporada.

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De momento, Djokovic figura en la lista de inscritos del Masters 1000 de Montecarlo, que se disputará del 5 al 12 de abril, torneo que marcaría su regreso a la competición si la evolución de su hombro lo permite.