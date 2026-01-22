Djokovic avisa a Sinner y Alcaraz: "Voy a por el Grand Slam número 25"

Que nadie se olvide de que Novak Djokovic compite en Australia. El serbio, que parte como cuarto cabeza de serie del torneo, ha iniciado su andadura en Melbourne como un tiro. Contra Pedro Martínez ya dio una exhibición en su debut, pero el partido de este jueves contra Maestrelli no se ha quedado atrás (6-3, 6-2, 6-2). El mismo marcador en ambos encuentros. Idéntico.

La pista dura australiana es su hábitat natural y lo volvió a demostrar. Si está bien físicamente, Sinner y Alcaraz no pueden relajarse lo más mínimo. Sobre todo el italiano, que va por el mismo lado del cuadro que 'Nole'. Unas semifinales entre el tenista balcánico y el transalpino, con este primero a buen nivel físico, aseguraría un espectáculo de los buenos en la Rod Laver.

"Sí, tengo el sueño de ganar el Grand Slam número 25. Por eso estoy aquí, avanzando en la competición y creyendo en mi habilidad para luchar. Son solo dos partidos por ahora, pero me siento bien, creo que en los dos partidos he jugado bien, muy agresivo. Siempre puedo jugar un poco mejor, pero para ser el inicio está bien", reconoció el serbio tras el partido en un español fluido.

Las noticias no dejan de ser buenas para el serbio, que se verá las caras en tercera ronda con Botic van de Zandschulp, rival inferior a Nole, aunque un viejo conocido de Alcaraz, ya que se convirtió en su verdugo en el US Open del año 2024. Eso sí, el neerlandés llega en buen momento, tras perder tan solo un set durante todo el torneo y mostrando su gran versión en pista dura.

Sin embargo, difícil llevarse el gato al agua contra esta versión de Djokovic, que si mira más allá de la tercera ronda, vuelve a tener un potencial rival asequible. A priori, el 'coco' de octavos de final iba a ser Hubert Hurkacz, uno de los mejores sacadores del circuito, pero Ethan Quinn dio el sorpresón de la jornada, ganando el partido y además por 3-0.

¿A quién se enfrentaría en octavos?

Es decir, que el rival de Djokovic en unos hipotéticos octavos de final saldrá del duelo entre Ethan Quinn y Jakub Mensik, verdugo del español de Rafa Jódar. Aunque no sean dos malos jugadores, son dos nombres muy agradables para el serbio en unos octavos de Grand Slam. Sería una semana ideal, en la que podría permitirse el llegar fresco a las rondas finales del torneo.

Después del duelo ante Maestrelli, también volvió a hablar sobre su futuro. "Creo que tanto Monfils como Wawrinka han dejado un legado muy, muy grande como jugadores, pero también como personas. Son muy amables dentro del vestuario, tienen muchos amigos y mucho respeto de mi parte. Hemos tenido batallas increíbles. Monfils tiene un año más que yo, Wawrinka, dos, así que creo que tengo dos años más, al menos".