Djokovic, autocrítico: "No estoy satisfecho con mi nivel de tenis"

Novak Djokovic aterrizó en el US Open tras estar seis semanas fuera de la competición. Y no es ningún secreto que su participación en el último Grand Slam del año no está siendo como él esperaba. El serbio se ha encontrado con dificultades físicas y sigue sin reencontrarse con su tenis.

Aunque la carrera de 'Nole' está repleta de premios y reconocimientos, Djokovic siempre quiere más. El tenista es plenamente consciente de que lo ha ganado todo, pero que personalmente sigue creyendo firmemente que tienen más logros que cosechar. "Siempre hay algo que demostrar cada vez que saltas a la cancha, demostrar que todavía puedes ganar un partido de tenis. Es una cuestión de perspectiva, un ejercicio de comprensión por todo lo que he ganado y logrado estos años en la gira. Quizá muchos puedan pensar que no hay nada más que lograr porque ya lo hiciste todo, pero esto es relativo. Es algo muy personal, un tipo de mentalidad a corto plazo", exlicaba Novak.

Gana remontando

Ahora Novak avanza en el US Open tras vencer al joven Zachary Svajda remontando por 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1. El serbio ya lleva teniendo malas sensaciones desde su estreno en el Arthur Ashe Stadium, pero consiguió la victoria ante el americano tratando de encontrar la clave para ganar. "Intento sacar el máximo partido cada día y ganar el partido, encontrar la manera de ganar. Eso es lo que hice hoy, aunque no estoy satisfecho con mi nivel de tenis, pero sé que hay días en los que no puedes sacar tu mejor versión", manifestaba el tenista.

Además, afirmó que seguir en la competición le hace feliz y que sigue disputando torneos porque sigue teniendo ganas de batirse con las nuevas promesas. "No quiero ser demasiado filosófico, pero todavía me encanta la sensación de competir, el impulso que siento en la cancha. A veces soy muy duro conmigo mismo porque siempre espero jugar al nivel más alto, aunque esto sea imposible. Todavía tengo ganas de competir contra los jóvenes, de lo contrario no estaría aquí", sentenciaba Djokovic.

Apático y triste

Es cierto que en el partido de ayer, vimos a un 'Nole', apático, poco sonriente, incluso sin sus irónicas celebraciones tras hacer un punto. Unas actitudes poco propias del serbio que él mismo corroboró. "No es una cuestión de motivación, es como si estuviera un poco frustrado con mi juego, además de pasar por algunos momentos donde me digo ciertas cosas internamente que mejor no quieras saber los detalles", comentaba el número 7 del mundo.

Difícil encontrar el ritmo

Para él, los partidos son como puzzles que debe de descifrar, y que cuando no consigue jugar bien, se exige de más para estar a la altura el encuentro. "Trato de estar encerrado, de resolver el acertijo una vez que pisó la cancha, pero eso no significa que no esté encontrando la alegría compitiendo. Me gusta competir, pero no me gusta no jugar bien, por eso me puse una presión adicional sobre mí y mi equipo, para ser mejores al día siguiente, en el próximo partido. Hoy fue un poco difícil encontrar ese ritmo, por eso tal vez no me habéis visto tan emocionado después de ganar ciertos puntos. No os preocupéis por mí, el próximo día me aseguraré de bombear el puño mucho más, solo para tus ojos", decía entre risas Djokovic